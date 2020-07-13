Шурика сливают 1 13.07.2020, 10:14

5,050

Его судьба уже решена.

Шурика сливают, и судьба Лукашенко уже решена. Смотрите новый выпуск на канале видеоблогера Алеся Круткина, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Сейчас время регистрации народных кандидатов. За Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую подписались 600000 человек. Это абсолютный рекорд за все годы существования независимой Беларуси! И если их не зарегистрируют, мы выйдем на улицы!

Пусть Лукашенко опять запирается в своём шкафу и сидит дрожа, в обнимку со своей любимой платяной молью. Ведь таракан боится уже даже собственной тени. Посмотрите, он за последний год поменял почти всех силовиков: министра обороны, председателя совбеза, министра внутренних дел, главу генштаба, руководство госконтроля и военной разведки. Этот трусишка уже обмочил свои штанишки, и, лихорадочно пританцовывая, пакует свои чемоданы.

Вся страна против трехпроцентного: врачи, учителя, чиновники, армия, и даже милиционеры. И хоть этот безумец живёт в какой-то параллельной реальности, но даже он понимает, что его может ждать судьба Чаушеску. Скоро многие топ-чиновники и верхушка спецслужб, подобного Герингу и Гиммлеру в апреле 1945, будут вести переговоры с Западом за спиной у своего аграрного фюрера. А, может, уже ведут.

Шурика сливают и судьба Лукашенко уже решена».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.