Как Польша голосовала на президентских выборах?
- 13.07.2020, 10:30
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Результаты в разных населенных пунктах и воеводствах.
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок с результатом чуть более 51 процент голосов. Onet рассказал, как голосовали поляки на президентских выборах.
Как проголосовали крупнейшие города Польши?
Результаты опроса показывают, что в городах свыше 500 тысяч жителей в основном голосовали за Рафала Тшасковского. Его поддержали 66,5 процента жителей крупнейших городов, Анджея Дуду 33,5 процента.
Как проголосовали города 201-500 тысяч?
В городах c населением 201-500 тысяч победа также была за Тшасковским. В них он набрал 61,9 процент голосов. За Дуду проголосовали 38,1 процентов
Как проголосовали города 51-200 тысяч?
В средних городах результаты были более ровными. В городах 51-200 тысяч жителей 51 процент избирателей проголосовал за Рафала Тшасковского, а 49 процентов проголосовали за действующего президента.
Как проголосовали города до 50 тысяч?
В самых маленьких городах Польши победил Рафал Тшасковский. В них он набрал 53,8 процента, а Анджей Дуда зафиксировал результат 46,2 процента.
Как голосовали деревни?
В деревнях убедительно выиграл Анджей Дуда с результатом 63,2 процента голосов. За Рафаля Тшасковского проголосовали 36,8 процента. жителей деревень.
Результаты выборов по воеводствам
Анджей Дуда одержал победу в шести воеводствах:
Подкарпатском (70,92%)
Люблинском (66,31%)
Свентокшиском (64,41%)
Подляшском (60,14 %)
Лодзинском (54,46 %)
Малопольском (59,75%)
Рафал Тшасковский победил в десяти воеводствах:
Поморском (59,84 %.)
Любушском (59,8%)
Заподно-поморском (58,66%)
Дольношленское (55,39%)
Опольском (52,64%)
Велькопольском (54,92%)
Куявско-поморском (53,23%)
Варминско-мазурском (53,16%)
Шленском (51%)
Мазовецком (51,31%)