Как Польша голосовала на президентских выборах? 13.07.2020, 10:30

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Фото: EFE/EPA/TOMASZ WASZCZUK

Результаты в разных населенных пунктах и воеводствах.

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок с результатом чуть более 51 процент голосов. Onet рассказал, как голосовали поляки на президентских выборах.

Как проголосовали крупнейшие города Польши?

Результаты опроса показывают, что в городах свыше 500 тысяч жителей в основном голосовали за Рафала Тшасковского. Его поддержали 66,5 процента жителей крупнейших городов, Анджея Дуду 33,5 процента.

Как проголосовали города 201-500 тысяч?

В городах c населением 201-500 тысяч победа также была за Тшасковским. В них он набрал 61,9 процент голосов. За Дуду проголосовали 38,1 процентов

Как проголосовали города 51-200 тысяч?

В средних городах результаты были более ровными. В городах 51-200 тысяч жителей 51 процент избирателей проголосовал за Рафала Тшасковского, а 49 процентов проголосовали за действующего президента.

Как проголосовали города до 50 тысяч?

В самых маленьких городах Польши победил Рафал Тшасковский. В них он набрал 53,8 процента, а Анджей Дуда зафиксировал результат 46,2 процента.

Как голосовали деревни?

В деревнях убедительно выиграл Анджей Дуда с результатом 63,2 процента голосов. За Рафаля Тшасковского проголосовали 36,8 процента. жителей деревень.

Результаты выборов по воеводствам

Анджей Дуда одержал победу в шести воеводствах:

Подкарпатском (70,92%)

Люблинском (66,31%)

Свентокшиском (64,41%)

Подляшском (60,14 %)

Лодзинском (54,46 %)

Малопольском (59,75%)

Рафал Тшасковский победил в десяти воеводствах:

Поморском (59,84 %.)

Любушском (59,8%)

Заподно-поморском (58,66%)

Дольношленское (55,39%)

Опольском (52,64%)

Велькопольском (54,92%)

Куявско-поморском (53,23%)

Варминско-мазурском (53,16%)

Шленском (51%)

Мазовецком (51,31%)