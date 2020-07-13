Экс-сотрудник МВД о ситуации в Беларуси: Фитиль догорел и скоро бабахнет 7 13.07.2020, 10:59

12,407

ФОТО: TUT.BY

Все поголовно говорят, что Лукашенко — всё, отжил.

Бывший сотрудник МВД и ветеран войны в Афганистане прокомментировал для Telegram-канала "Баста!" ситуацию в Беларуси.

"Проработал в МВД 22 года, сам ветеран войны в Афганистане, фактически с одной войны на другую, более мягкую ушел, - рассказывает читатель Telegram-канала. - После МВД пошел работать на завод, я неплохой столяр, это моя первая специальность, еще после школы в ПТУ получил.

Смотрю сейчас на происходящее с нашей милицией и мне становится стыдно.

У нас многие ребята после Афгана пошли в милицию, почти все уже пенсионеры, кроме тех, кто сейчас очень высоко забрался. Разумеется, общаемся между собой. Все поголовно говорят, что Лукашенко - всё, отжил. И наши "афганцы", не работавшие в милиции, и те кто работал, и те кто там.

Сейчас у всех резко глаза открылись, не понимают, как так вышло что мы в "скотный двор" постепенно превратились. И если пару лет назад еще где-то как-то шутили и смеялись над происходящим в стране, то сейчас никому не смешно.

Я видел много плохих вещей в жизни, но я понимаю что наш социальный взрыв уже случился, фитиль догорел и скоро бабахнет так, что мама не горюй".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.