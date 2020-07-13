В Армении заявили о новом обстреле со стороны Азербайджана 16 13.07.2020, 11:13

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Накануне Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Вооруженные силы Азербайджана утром в понедельник возобновили обстрел позиций армянских военных, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке, передает «Настоящее время». Накануне Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

«После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжив обстреливать армянские позиции», – подчеркнула Степанян.

«Со стороны подразделений Вооруженных сил Армении им был дан адекватный ответ. Не исключено увеличение потерь со стороны противника», – отметила она.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о смерти третьего военнослужащего, тяжело раненного во время боя на границе с Арменией.

По информации ведомства страны, Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов азербайджанское село Агдам. «Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 12-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района. В настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем наших войск», – говорится на странице ведомства в фейсбуке.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские ВС не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам, под прицел берутся лишь инженерные инфраструктуры и технические средства Вооруженных сил Азербайджана.

Пресс-служба МИД Армении также информирует, что министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян в связи с напряженной ситуацией на границе Армении и Азербайджана находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и уже представил им информацию о «ситуации на месте и угрозах дальнейшей эскалации».

Накануне, 12 июля, в Товузском районе азербайджано-армянской границы произошел инцидент. В Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении, «грубо нарушив режим прекращения огня» на азербайджано-армянской государственной границе, «подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок».

Минобороны Армении, в свою очередь, обвинил Азербайджан в артиллерийском обстреле позиции армянской армии на границе.

«Азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш. После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу», – говорится в заявлении Армении.