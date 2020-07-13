Так кто раскачивает лодку? 2 Роман Юнеман

13.07.2020, 11:37

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Главная угроза стабильности в России — сам Кремль.

Сейчас люди в Хабаровском крае защищают не столько конкретного Сергея Фургала, сколько свое право делать выбор и голосовать не так, как им велели в федеральном центре. Лейтмотив выступлений: "может он и сукин сын, но наш сукин сын, мы его выбрали".

Да и все понимают простую истину — если человека выдвинули от ЛДПР и он прошел муниципальный фильтр, значит его согласовали в Москве. Что же получается? Если он убийца из середины нулевых, то значит в качестве кандидата в губернаторы в Кремле согласовали убийцу? А если нет — то просто прессуют победившего губернатора не от "Единой России"?

Оба варианта — очевидное неуважение к жителям Хабаровского края. И они молодцы, что вышли на улицы. Только так можно заставить с собой считаться.

Еще недавно главными бунтовщиками в России были Москва и Санкт-Петербург. Теперь протестные настроения сместились из центра на дальние рубежи — на Русский Север и Дальний Восток.

Если федеральный центр и дальше будет силой навязывать свои решения, то очень скоро эти региональные протесты приобретут отчетливый антимосковский характер.

И если сейчас у протестующих нет даже мыслей о сепаратизме, то еще несколько лет грубой силовой ультрацентристской политики — и мы получим настроения в пользу новой Дальневосточной республики. А еще — Уральской, Поморской и многих других.

Фургал был послушным и лояльным Москве губернатором. Президента не критиковал, из всех утюгов агитировал жителей Хабаровского края голосовать за поправки. Сразу после этого его повязали, да еще и сделали это максимально демонстративно, выложив видео, где избранного губернатора скручивают натурально как террориста запрещенного ИГИЛ.

Кремль дает сигнал местным элитам, что политическая лояльность Москве больше не является ключевым фактором сделки с центром. "Дружба ваша нам не нужна, договариваться мы с вами не будем, мы будем с вас требовать, будем вас доить и давить".

И это очень опасно. Если клятва верности Москве и президенту больше не является скреплением договора центра с регионами, то, может, проще и выгоднее разыгрывать сепаратистскую карту? Такие мысли в последние дни могли прийти многим влиятельным людям на местах. И это создает большие риски.

Я давно об этом говорю: главная угроза территориальной целостности России идет не с окраин. Она идет из кабинетов тех, кто принимает в стране политические решения.

А всего-то нужно дать людям право самим решать, кого сажать в кресло губернатора или депутата, и самим решать, где ставить мусорный полигон. Дать людям самоуправление и проявить уважение к их выбору. Дать право региональным элитам выяснять отношения по правилам, в рамках честной, прозрачной и законной политической борьбы.

Когда в стране появится нормальная политическая конкуренция, то кандидаты с репутацией бандитов сами не смогут побеждать на выборах. При наличии реальной альтернативы за них просто не проголосуют. Но они неизбежно будут побеждать в рамках той системы, где у избирателей нет выбора и они вынуждены голосовать по принципу "на зло бабушке".

А пока же Кремль продолжает раскачивать лодку.

Роман Юнеман, "Фейсбук"