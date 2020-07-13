США усиливают внимание к морским перевозкам, чтобы сократить торговлю венесуэльской нефтью 2 13.07.2020, 11:50

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Ужесточение контроля почувствовали сертифицирующие компании, страховщики и государства флага.

Несколько компаний, сертифицирующих корабли, а также судовые страховщики начали отказываться от обслуживания танкеров, участвующих в торговле венесуэльской нефтью. Это объясняется тем, что США сфокусировали внимание на морских перевозках, чтобы ужесточить санкции против этой латиноамериканской страны, передает «Голос Америки».

Американские санкции привели к тому, что экспорт нефти из Венесуэлы снизился до минимального уровня за почти 80 лет, в результате чего социалистическое правительство Николаса Мадуро лишилось основного источника доходов, и властям перестало хватать средств для импорта предметов первой необходимости, включая продовольствие и медикаменты.

Санкции являются частью усилий США по ослаблению власти Мадуро, после того как Вашингтон и другие западные демократии обвинили его в фальсификации результатов выборов в 2018 году. Несмотря на экономический коллапс в Венесуэле, Мадуро удержался, что расстроило планы администрации Дональда Трампа.

Правительство Мадуро заявляет, что США пытаются захватить венесуэльскую нефть, и называет принимаемые США меры незаконным преследованием, от которого страдает венесуэльский народ.

В последние месяцы Вашингтон присматривался к индустрии морских перевозок в стремлении повысить эффективность санкций и изолировать Каракас, заявил Reuters спецпосланник Вашингтона по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Вы увидите, что большинство судовладельцев, страховых компаний и капитанов просто отвернутся от Венесуэлы, – сказал Абрамс в интервью Reuters. – Они посчитают, что это не стоит хлопот и риска».

США оказывают давление на судоходные, страховые и сертифицирующие компании, а также на государства флага, которые регистрируют суда, сообщил он.

Классификационные общества, которые удостоверяют безопасность судов и соблюдение экологических стандартов, начинают чувствовать себя некомфортно.

США требуют от классификационных компаний устанавливать, нарушали ли суда требования санкций, и в этом случае отзывать сертификацию, таким образом ужесточая санкции еще больше, сообщил Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

Без сертификации судно и его груз не могут получить страховку. Судовладельцы также нарушат коммерческие контракты, требующие наличия сертификатов. Портовые власти могут отказать во входе или задержать такое судно.

Базирующаяся в Лондоне компания Lloyd's Register (LR), один из ведущих классификаторов судов в мире, заявила, что отказалась обслуживать восемь танкеров, которые занимались торговлей с Венесуэлой.

«В соответствии с нашей программой по соблюдению законодательства о санкциях, когда нам становилось известно о судах, работающих в нарушение законов о санкциях, классификация LR отзывалась», – сообщила представитель компании.

Абрамс отметил, что давление на индустрию морских перевозок работает.

«У нас было несколько грузоотправителей, которые приходили к нам и говорили: "Наша страховая компания только что отозвала страховку, а корабль находится в море, и нам нужно добраться до порта. Можете выдать нам лицензию на одну неделю?"», – рассказал Абрамс.

В июне США внесли в «черный список» шесть судоходных компаний (две из них в Греции) и шесть принадлежащих им танкеров за участие в запрещенной торговле с Венесуэлой.

Еще один ведущий классификатор судов, DNV GL Maritime из Гамбурга, сообщил, что приостановил обслуживание трех из этих судов в июне.

Компания возобновила обслуживание, когда США исключили эти суда из санкционного списка, после того как компании-владельцы согласились прекратить торговлю с Венесуэлой.

Негативное воздействие

США пригрозили ввести санкции против любой компании, участвующей в торговле нефтью с Венесуэлой, и это оказало негативное воздействие даже на торговлю, разрешенную в соответствии с санкциями.

Некоторые нефтяные компании отказываются фрахтовать суда, которые заходили в венесуэльские порты за последний год, даже если эти рейсы не подпадали под санкции.

«Судоходный сектор стал объектом внимания США в Венесуэле, и это вызвало большую неопределенность, поскольку никто не знает, кто станет следующим», – сообщил источник в судоходной индустрии.

Страховые компании также оказались в затруднительном положении. Они проявили консерватизм в интерпретации американских санкций, чтобы избежать любые потенциальные нарушения, заявил Майк Солтхаус, председатель подкомитета по санкциям в ассоциации International Group. Ассоциация представляет компании, страхующие около 90 процентов мирового коммерческого судоходства.

«Если есть неясность в том, что законно, а что незаконно, то страховщик практически не может сказать, есть ли у кого-то покрытие или нет», – сказал он.

Даже после того, как корабли и компании будут исключены из санкционного списка, они все еще могут сталкиваться с трудностями, отметил Солтхаус.

«Клеймо, связанное с включением в список, может не смываться еще какое-то время», – сказал он.

Нефтяные гиганты, например, могут пересмотреть отношения с компаниями, которые владеют или управляют судами, находившимися в санкционном списке США, чтобы избежать возможных проблем с другими судами, пояснил он.

«Реальная угроза»

Венесуэла оказалась в списке зон повышенного риска, составленном представителями лондонского страхового рынка.

«Если судно идет в Венесуэлу, оно обязано уведомить страховщика, и, возможно, страховщик не сможет покрыть этот рейс», – заявил Нил Робертс, глава отдела морского андеррайтинга в Lloyd's Market Association, представляющей интересы всех андеррайтинговых компаний на лондонском страховом рынке Lloyd’s.

«[Индустрия столкнулась] с прямой и реальной угрозой остановки торговли бдительной администрацией США из-за непреднамеренных нарушений, – добавил Робертс. – Одного этого риска достаточно, чтобы увеличить количество проверок на соответствие».

Некоторые страны, активно регистрирующие суда для хождения под своими флагами, включая Панаму и Либерию, также внимательно следят за судами, участвующими в торговле с Венесуэлой, поскольку США требуют от них отзывать регистрацию кораблей, нарушающих санкции.

Морские юристы Панамы заявили, что национальный регистратор штрафует суда, не соблюдающие инструкции США, выпущенные в мае. Как правило, регистратор лишает флага суда, попавшие под многосторонние санкции, а не односторонние американские санкции, отметили адвокаты.

Представители регистратора Либерии не ответили на просьбу о комментарии.

Источники Reuters сообщили, что министр торговли США Уилбур Росс, который ранее занимался инвестициями в судоходство, участвовал в разработке стратегии, ориентированной на морские перевозки.

Представитель министерства торговли признал, что Росс работал с другими правительственными ведомствами, «чтобы определить, как эффективнее всего привлечь к ответственности тех, кто пытается обойти санкции США» против Венесуэлы.

Абрамс пообещал не снижать давление.

«Есть люди, которые не хотят сотрудничать... Поэтому мы будем заниматься самим кораблем, его владельцем и капитаном», – сказал он.