Фотофакт: В небе под Минском пролетела комета 11 13.07.2020, 12:04

4,804

Фото: ASTROBEL TEAM

Хорошо были заметны ядро кометы в виде яркой звезды и протяженный хвост.

В группе ASTROBEL TEAM опубликовали фотографии кометы C/2020 F3 «Neowise» над Ратомкой, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Вечером 12 июля удалось провести наблюдения кометы C/2020 F3 «Neowise». Комета после 23:00 уверенно наблюдалась невооруженным глазом. Хорошо были заметны ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост. В телескоп комета C/2020 F3 «Neowise » наблюдалось также уверенно и легко», – говорится в описании.