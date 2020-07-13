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Фотофакт: В небе под Минском пролетела комета

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  • 13.07.2020, 12:04
  • 4,804
Фотофакт: В небе под Минском пролетела комета
Фото: ASTROBEL TEAM

Хорошо были заметны ядро кометы в виде яркой звезды и протяженный хвост.

В группе ASTROBEL TEAM опубликовали фотографии кометы C/2020 F3 «Neowise» над Ратомкой, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Вечером 12 июля удалось провести наблюдения кометы C/2020 F3 «Neowise». Комета после 23:00 уверенно наблюдалась невооруженным глазом. Хорошо были заметны ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост. В телескоп комета C/2020 F3 «Neowise » наблюдалось также уверенно и легко», – говорится в описании.


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