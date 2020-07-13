У популярного белорусского писателя выходит новый роман «Революция» 1 13.07.2020, 12:43

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Виктор Мартинович

События в Беларуси сделали название очень актуальным.

Белорусский писатель Виктор Мартинович написал роман «Революция». Книга выйдет осенью этого года, сообщило на своей странице в фейсбуке издательство «Кнігазбор», пишет tut.by.

По словам писателя, он начал работать над романом в 2009 году.

— Ягоны герой, семіётык архітэктуры, беларус, у сярэдзіне 2000-х апынуўся ў эпіцэнтры падзей у сталіцы вялізарнай суседняй дзяржавы. Падзей, якія мусілі дашчэнту зруйнаваць яго асобу.

Мартинович дописал книгу в прошлом году, после чего поэт Виталий Рыжков начал переводить книгу на белорусский. Теперь работа близится к завершению, роман выйдет в сентябре — октябре 2020 года.

— Падзеі, што завіравалі ў Беларусі з траўня зрабілі назву гэтага твору на дзіва актуальнай, — отметил писатель.

Виктор Мартинович — один из самых известных современных белорусских писателей. Его последние книги чаще собирают неоднозначные рецензии критиков, но пользуются большим читательским вниманием.