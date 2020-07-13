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Лукашенко: Я ретроград и диктатор

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  • 13.07.2020, 12:52
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Лукашенко: Я ретроград и диктатор

Откровения «Саши 3%».

Лукашенко назвал себя «диктатором» и допустил, что является «ретроградом»

Откровения Саши Таракана показали в эфире ОНТ, передает «Солидарность».

– Может я не прав, может быть я действительно ретроград и консерватор. Но я считаю, что средства массовой информации даже в лучшие времена, когда было более спокойно в нашем обществе, не могут быть все частные, – заявил Лукашенко.

Продолжение последовало на следующий день, 10 июля, когда Лукашенко выступил перед работниками ЗАО «Атлант».

Видимо, обращаясь к директору предприятия Дмитрию Соколовскому, он заявил:

– Дмитрий – хороший руководитель. Но он понимает, что есть диктатор. И если не, дай бог, мне доложат, что будет плохое обслуживание – будет как в сельском хозяйстве.


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