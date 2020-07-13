Американский киберкоп 13.07.2020, 13:09

2,638

Фото: Reuters

Трамп впервые публично признал, что санкционировал атаку на «фабрику троллей» в России.

Дональд Трамп признал факт взлома российского агентства интернет-исследований в эксклюзивном интервью «Вашингтон пост». В феврале прошлого года газета первой сообщила о кибератаке, ссылаясь на анонимные источники в разведке и министерстве обороны США. В момент публикации официальные лица в Агентстве национальной безопасности и в Кибернетическом командовании США (Cybercom) не давали никаких комментариев. Именно Трамп в 2017 году поднял статус кибервойск до уровня Объединенного командования, пишет «Новая газета».

До сего дня Белый дом и Пентагон хранили молчание. Трамп подтвердил факт кибератаки на российское агентство, утвердительно ответив на вопрос обозревателя «Вашингтон пост» Марка Тиссена. Президент заявил, что его предшественник Барак Обама был в курсе действий российских хакеров по вмешательству в американские выборы, но ничего не предпринимал, потому что был уверен, что на них победит не Трамп, а Хиллари Клинтон. На самом деле, отмечается в комментарии газеты, в октябре 2016 года администрация Обамы публично обвинила Москву во взломе компьютеров нацинального комитета Демократической партии, и Обама напрямую поднял вопрос перед президентом России Владимиром Путиным. В декабре того же года президент Обама ввел санкции против России за вмешательство в выборы.

Между тем, Трамп заявил, что, в отличие от Обамы, действовал. «Послушайте, мы остановили это», — сказал президент газете «Вашингтон пост», которую он в прошлом неоднократно обвинял в фейковых новостях и «охоте на ведьм».

Несмотря на откровенно неприязненное отношение, Трамп дал газете большое интервью, ответив на все вопросы по всем острым темам, в том числе, об отношениях с Россией и Путиным.

Признание Трампа очень показательно в свете утверждений американской разведки, что Россия собирается вмешиваться и в предстоящие президентские выборы.

Что было известно о кибератаке

Кибератака произошла в день голосования на промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября 2018 года, продолжалась несколько дней и была чрезвычайно эффективной. По словам официальных лиц, говоривших с «Вашингтон пост» на условиях анонимности, киберудар «обрушил» интернет-связь «фабрики троллей» и полностью парализовал работу российских хакеров, «не позволяя им проводить дезинформационную кампанию, ставящую под сомнение результаты выборов». Блокировка была настолько обескураживающей для троллей, что они жаловались своим системным администраторам на невозможность работать.

По данным американского минюста, «фабрика троллей» еще в 2014 году и особенно накануне выборов 2016 года стремились «подорвать политическую систему США». «Тролли» выдавали себя за американцев, которые размещают материалы в соцсетях и на сайтах общественных организаций с целью разжечь конфликты на расовой почве и других острых темах (например, комментируя право на ношение личного огнестрельного оружия).

Агентство, по утверждению американских прокуроров, финансируется Евгением Пригожиным.

Агентство интернет-исследований и Concord Management and Consulting, которыми управляет Пригожин, вошли в число 16 российских граждан и компаний, которым было предъявлено официальное обвинение комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера. Отвечая на вопросы «Вашингтон пост», Пригожин в заявлении в Facebook сообщил: «Я никак не могу комментировать работу Агентства интернет-исследований, потому что я не имею к ней никакого отношения». В компании «Конкорд» также отказались от комментариев, сославшись на продолжающиеся судебные разбирательства в США, пишет «Вашингтон пост».

Один из представителей минобороны так прокомментировал киберудар по фабрике троллей:

«Частично наша цель состояла в том, чтобы бросить маленький шарик, создать немного шума, посеять замешательство. Мы показали (русским) наши возможности и то, что теперь дела пойдут по-новому».

«Факт, что выборы 2018 года прошли без эффективного вмешательства России, не был случайным, — сказал сенатор-республиканец из Южной Дакоты Майк Раундс. По его словам, не будь усилий Cybercom, Америку ждали бы «очень серьезные кибератаки».

Еще одним элементом кампании американского киберкомандования, о которой впервые сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на чиновников Пентагона, стали так называмые «прямые сообщения» в адрес «пригожинских троллей», а также хакеров, работающих в российской военной разведке. С помощью электронных писем, всплывающих окон, текстовых сообщений оперативники США, начиная с октября 2018 года, сообщали россиянам, что их настоящие имена и онлайн-адреса известны, и что «они не должны вмешиваться в дела других стран». По словам двух чиновников минобороны, некоторые сотрудники Агентства интернет-исследований были настолько потрясены, что начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто организовал утечку персональных данных.

В июле 2018 года в АНБ была создана так называемая «российская малая группа» (the Russia small group) состоящая из 75–80 человек, ее возглавил генерал Пол Накасоне. Белый дом и тогдашний глава Пентагона Джим Мэттис поставили перед ней задачу обеспечить безопасность промежуточных выборов. Как заявил Накасоне в интервью военному изданию Joint Force Quarterly, мы должны действовать «вне наших границ и вне наших сетей, чтобы понимать, что делают наши противники».

Распоряжение Трампа предоставило Cybercom большую свободу для проведения наступательных операций «ниже уровня вооруженного конфликта» — то есть, действий, которые не приведут к гибели людей и значительному урону. Положения «Закона об обороне» (принят Конгрессом в 2018 году) также расчистили путь для тайных киберопераций.

По словам чиновников, в недавнем прошлом сотрудники Cybercom посетили Черногорию, Македонию и Украину, чтобы укрепить там сетевую защиту от враждебных действий киберпротивника. Американцы смогли получить образцы вирусных программ, которые частные подрядчики АНБ обнаружили у хакеров, связанных с российской военной разведкой, пишет «Вашингтон пост».

Парадокс Трампа

Как известно, после первых переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018-го, Дональд Трамп публично поставил под сомнение выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы. Тогда же в ходе слушаний в Конгрессе демократы обвинили администрацию президента в неспособности подготовиться к защите выборов 2018 года от деятельности хакеров и троллей. «У нас было больше года, чтобы собраться с силами и противостоять угрозе, исходящей от России, реализовать стратегию для предотвращения будущих атак. Но у нас все еще нет плана », — заявил сенатор из Вирджинии Марк Уорнер.

Оказывается, план у Трампа был, если верить интервью «Вашингтон пост». Президент сказал, что кибератака стала частью более широкой политики противостояния России по всему миру. «Никто не был жестче с Россией, чем я, — вновь заявил Трамп. — Я мог бы привести вам 30 разных примеров.

Я послал в Украину огромное количество противотанкового оружия, дал им другую военную технику, а Обама ничего не послал. Это против России.

Я сделал нас нефтедобывающей страной «номер один» в мире — это плохо для России».

Президент напомнил о давлении на Германию, чтобы сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», чтобы немцы «не стали еще более зависимыми от Москвы». «Германия платит России миллиарды долларов, миллиарды. И мы должны защищать Германию от России», убежден Трамп. Но «самым большим» шагом в борьбе с Россией, по его словам, было восстановление американской армии: «Я восстановил нашу армию. Теперь у нас есть новейшие вооруженные силы, таких не было никогда. Это тоже нехорошо для России».

Президент также отметил, что ему удалось убедить членов НАТО увеличить взносы в «кассу» Североатлантического альянса:

«Я собрал 140 миллиардов долларов у стран НАТО, а в течение трех лет (сумма) вырастет до 400 миллиардов. А какая цель у НАТО? Россия».

И вот — главный парадокс. Президент США сказал, что, хотя «каждую неделю мы вводим новые санкции против России» (очередное преувеличение — А.П.), у него с Владимиром Путиным «поддерживаются очень хорошие отношения». Два лидера «пытаются выработать договор о ядерном оружии, который станет значительным... Нет ничего более важного, что мы можем сделать (вместе)».

Обозреватель «Вашингтон пост» спросил Трампа о поддержке Россией талибов* (в США вспыхнул скандал вокруг сообщений разведки о якобы щедрых наградах за убийства американских военных в Афганитстане). Нужно ли в связи с этим наказывать Москву? Трамп дал общий ответ. «Я думаю, что последнее, чего хочет Россия - это присоединиться к Афганистану... Они были там долгое время. Советский Союз стал Россией из-за Афганистана, потому что их так там сильно разбили».