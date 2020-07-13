В белорусских поездах больше не соблюдают «антиковидную» рассадку 5 13.07.2020, 13:25

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В купе можно снова ездить вчетвером.

В Белорусской железной дороге больше не соблюдают «антиковидную» рассадку. С 1 июля в купе можно снова ездить вчетвером, а в электричке — купить билеты на соседние места, передает «Еврорадио».

БЖД ввела «шахматную» рассадку на фоне пандемии коронавируса — с 15 апреля. Дистанция между пассажирами соблюдалась в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения. В одном купе не могло ехать больше двух пассажиров, а в плацкарте — больше трёх в одном отсеке. Исключение делалось для оформивших билеты в одном заказе.

— С 1 июля согласно решению Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций прекращено действие рассадки с учётом соблюдения пассажирами социальной дистанции, — рассказали в пресс-службе БЖД.

Изначально рассадку ввели на две недели — до начала мая. Потом продлили на месяц до конца мая, а потом ещё два раза продлевали на две недели — до конца июня.