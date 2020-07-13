Астрономы зафиксировали сильнейшую супервспышку на звезде 13.07.2020, 13:31

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Изображение: National Astronomical Observatory of Japan

Вспышка оказалась в 20 раз сильнее подобных событий, которые обычно происходят на Солнце.

Ученые из Киотского университета зафиксировали гигантскую вспышку на звезде AD Leonis, которая находится на расстоянии 16 световых лет от Солнца. Как сообщает «Популярная механика», вспышка в 20 раз сильнее подобных событий, которые обычно происходят на Солнце.

Всего за одну ночь ученые с помощью телескопа «Сеймей» зарегистрировали 12 вспышек, одна из которых была очень сильной. Отмечается, что обычно температура поверхности этого красного карлика ниже, чем у Солнца.

Такие «супервспышки» происходят не часто. Но если говорить о Солнце, то когда они случаются, то приводят к сильным магнитным бурям. Они теоретически могут вывести из строя технологическую инфраструктуру на нашей планете. Поэтому, это одна из причин, по которой такие явления, происходящие на звездах, интересуют ученых. По ним можно смоделировать, что будет происходить, если такая вспышка произойдет на Солнце.