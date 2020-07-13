Nexta: Почта грабит пенсионеров? 4 13.07.2020, 13:41

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За прошлый месяц «Минская почта» не выплатила пенсий и пособий на сумму два миллиона рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

- Исходя из документа, полученного от читателей, за прошлый месяц «Минская почта» не выплатила пенсий (пособий) на сумму 2,0 млн. рублей — это 6,4%.

Не доплатили и тем пенсионерам, которые получают выплаты с доставкой на дом. Данная сумма составила 428,2 тыс. рублей или 19,8%.

Так и до массового недовольства среди пенсионеров недалеко. Хотя даже последние «цепи солидарности» показали, что и старшее поколение уже готово выходить на улицы, - пишет телеграм-канал.