Полиция Германии сутки ищет «лесного Рэмбо», который разоружил четырех полицейских 1 13.07.2020, 14:31

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Сотни правоохранителей участвуют в спецоперации по задержанию 31-летнего мужчины.

В Германии сотни правоохранителей участвуют в спецоперации по задержанию 31-летнего мужчины, который обезоружил четырех офицеров полиции и скрылся в лесу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Ив Рауш, которого издание называет "лесным Рэмбо", скрывается от правоохранителей уже более суток. Полиция заявляет, что он хорошо вооружен, непредсказуемый и хорошо знает лесную местность.

Коллаж: Bild

В воскресенье утром полиция получила сообщение о вооруженном мужчине в камуфляже, который находился в доме неподалеку от города Оппенау, Баден-Вюртемберг, возле французской границы.

Две полицейские машины с четырьмя офицерами полиции прибыли туда для проверки в 9:30 утра и обнаружили, что мужчина вооружен луком, стрелами, ножом и пистолетом.

По словам полиции, он сначала якобы сотрудничал с полицейскими, а затем направил на них пистолет и потребовал, чтобы они отдали оружие.

"Чтобы предотвратить худшее, полиция ответила на его требование", - рассказали в полиции.

Затем злоумышленник убежал в лес с четырьмя полуавтоматическими пистолетами типа P2000. Никто не пострадал.

Офицеры заблокировали федеральные автомагистрали, привлекли спецназовцев, вертолеты и служебных собак.

31-летний Рауш в прошлом фигурировал в преступлении, связанном с оружием. Он ранил двух подруг с помощью арбалета и ноже, за что находился в тюрьме.