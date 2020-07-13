Ученые обнаружили на бивне сибирского мамонта рисунки, которым 13 000 лет 2 13.07.2020, 14:44

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На бивнях были изображены боевые верблюды.

По словам исследователей, гравюры с боевыми верблюдами, найденными на 13000-летних бивнях мамонтов в Сибири, являются самыми ранними из известных рисунков животного, когда-либо найденных в Азии. Команда из Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории изучила бивень, найденный в нижнем течении реки Томь в Западной Сибири, пишет lenta.ua.

По словам автора исследования Юрия Есина, бивень длиной полтора метра также включал в себя гравировку антропоморфного изображения, на котором мог быть изображен человек в маске верблюда. Команда ученых объяснила, что это могло быть способом показать то, что охотники одеваются как верблюды, чтобы приблизиться к животным и убить или поймать их.

Среди офортов были изображения верблюдов, находящихся в бою, которые могут представлять начало брачного сезона и жизненно важный этап в круговороте человеческого сообщества.

Верблюды, изображенные на бивне, соответствуют изображениям верблюдов, нарисованных в пещерах примерно в то же время - самая старая из известных картин была из пещеры Каповой в Уральских горах, датируемой около 19 000 лет. Разница между ними заключается в том, что это показывает, что верблюды «сражаются» от шеи к шее, а у одной пары есть стрелы и раны, свидетельствующие о том, что на них охотились люди.

«Сравнительный анализ стилистических особенностей фигур верблюдов показывает, что они соответствуют возрасту самого бивня, что делает их в настоящее время самыми древними изображениями верблюдов в Азии», - пишут авторы.

Открытие гравюр в этом регионе согласуется с теорией мобильных групп населения, перемещающихся в Западную Сибирь в позднем верхнем палеолите. Офорты могли быть разработаны, чтобы показать, насколько важны бои на верблюдах и охота для культуры сообщества, создавшего произведения искусства.