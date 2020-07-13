На заводе «Газпрома» в Амурской области рабочие устроили погром 13.07.2020, 14:55

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Фото: ТАСС

Строители разгромили офис компании за задолженности по зарплате.

Строители Амурского газоперерабатывающего завода разгромили офис компании подрядчика. По данным СМИ, они жалуются, что несколько месяцев не получали зарплату. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, передает ВВС.

Что произошло

В понедельник в соцсетях начали распространяться видеоролики со стройки Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома" (АГПЗ, входит в проект "Сила Сибири").

На записях видно, как несколько десятков человек в спецодежде кидались камнями и с руганью ломали имущество в офисных помещениях. На одной из видеозаписей можно увидеть, как на место прибыл ОМОН и разогнал собравшихся.

"Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации "Ренейссанс" был причинен ущерб, задержаны правоохранительными органами, проводится расследование. Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации", - говорится в сообщении.

По данным амурской прокуратуры, работники ООО "Ренейсанс Хэви Индастрис" требовали увеличениия зарплаты. Ведомство намерено проверить соблюдение трудовых прав работников.

В то же время в связи с беспорядками было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), говорится в сообщении прокуратуры.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", писал Интерфакс. Завод станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров газа в год.

По данным агентства, на строительстве задействовано около 31 тысячи человек. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром").