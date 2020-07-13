В дома в минском микрорайоне Копище врачи приезжают каждый день 13.07.2020, 15:02

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Подобная ситуация продолжается уже три месяца.

Врачи ездят на обычных микроавтобусах или на личных автомобилях, сообщают сайту Сharter97.org читатели.

"В наш дом на улице Речной в микрорайоне Копище врачи приезжают каждый день, проверяют состояние зараженных коронавирусом, - пишет жительница Минска. - Больные есть в нескольких квартирах, заражение распространяется, потому что подъезды не дезинфицируют, в масках уже никто не ходит. Первые зараженные здесь появились еще в середине апреля. Один выздоравливает – двое новых заражаются.

Такая же ситуация на соседней улице Лопатина. Тоже проверки каждый день. Врачи ездят на обычных бусиках или на личных автомобилях. То ли скорых не хватает, то ли внимание не хотят привлекать".