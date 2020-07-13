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В Варшаве состоится пикет за освобождение белорусских политзаключенных

  • 13.07.2020, 15:17
В Варшаве состоится пикет за освобождение белорусских политзаключенных
Фото: charter97.org / Иван Межуй

Пикет пройдет в среду, 15 июля на Замковой площади.

15 Июля в Варшаве состоится пикет за освобождение политзаключенных. Место пикета: Варшава, колонна Сигизмунда на Замковой площади, время - с 18:00 до 19:00, среда.

В связи с тем, что 14 июля заканчивается регистрация кандидатов в президенты Беларуси и к следующему дню Центральная Избирательная Комиссия должна объявить полный список тех, кто сможет начать избирательную кампанию, в Варшаве состоится пикет за освобождение белорусских политзаключенных и за честные выборы в Беларуси.

Напомним, за решёткой остается 24 политзаключенных, среди них двое кандидатов в президенты Беларуси с самым высоким рейтингом: Виктор Бабарико (вместе со своим сыном Эдуардом Бабарико) и Сергей Тихановский, известные политики (Павел Северинец, Николай Статкевич), активисты (Сергей Спарыш), а также блогеры (Игорь Лосик, Дмитрий Козлов, Александр Кабанов, Сергей Петрухин).

Приглашаем всех, чтобы поддержать белорусов! Место пикета - колонна Сигизмунда на Замковой площади, время - с 18:00 до 19:00, среда, 15 Июля. Просьба иметь с собой маски.


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