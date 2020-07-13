Ученые заметили «нетипичную» вулканическую активность в Европе 13.07.2020, 15:51

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Центр региона находится в немецком регионе Айфель.

Ученые из Университета Калифорнии заявили о том, что древний вулканический регион может представлять опасность для современных стран северо-западной Европы. Как сообщается на сайте университета, ученым удалось зафиксировать «нетипичную» активность, центром которой является немецкий регион Айфель, передает zn.ua.

Отмечается, что активность также охватывает части Бельгии, Нидерландов, Франции и Люксембурга. Вместе с тем, ученые подчеркивают, что их наблюдения вовсе не означают, что в ближайшее время здесь произойдет извержение вулкана или мощное землетрясение.

«Наше исследование предполагает, что этот регион является активной вулканической системой, гораздо более сейсмически активной, чем многие разломы в Европе, между вулканическим регионом Айфеля и Альпами», - заявил ведущий автор исследования Пол Дэвис.

Отмечается, что у региона очень богатая вулканическая история, но последние извержение произошло здесь 11 тысяч лет назад. В ходе же нового исследования ученые обратили внимание на необычные движения, которые происходят на поверхности Земли: она поднимается и растягивается, что непривычно для этого региона Европы.

Регион Айфеля содержит в себе множество древних вулканических, включая маары – круговые озера, появившиеся в результате извержений вулканов. Одно из таких озер – Лаахер-Зе. Считается, что извержение, породившее его, произошло 13 тысяч лет назад.