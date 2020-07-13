Большинство польских граждан в Беларуси голосовали за Дуду
- 13.07.2020, 16:01
В Беларуси Дуда опередил Тшасковского на 10 голосов.
По данным польских дипломатических представительств в Республике Беларусь, за Анджея Дуду проголосовали 189 польских граждан, а за его соперника Рафала Тшасковского - 179, пишет «Радыё Рацыя».
Голосование во втором туре выборов президента Польши проходило в избирательных комиссиях, созданных при посольстве Польши в Минске и в генеральных консульствах в Гродно и Бресте. После публикации протокола председателя комиссии 60 человек проголосовали за Анджея Дуду в Минске, за Рафала Тшасковского - 90. В Гродно президент получил 103 голоса, а его противник - 59. В Бресте проголосовало 26 избирателей за Дуду и 30 за Тшасковского.
Выборы проводились с использованием санитарно-гигиенических норм - были необходимы маски, дезинфекция рук и соблюдение дистанции.
Некоторые избиратели - 29 в Минске, 18 в Гродно и 7 в Бресте - проголосовали по почте.