«Норникель» снова разлил топливо в Арктике 4 13.07.2020, 16:36

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Фото: ТАСС

45 тонн попало в водоемы.

Экологические неприятности продолжаются сыпаться на ГМК «Норильский никель» как из рога изобилия, пишет finanz.ru.

Второй раз за последние два месяца компания допускает разлив нефтепродуктов на своих предприятиях. 12 июня при разгерметизации трубопровода «Норильсктрансгаза» в Таймырском округе Красноярского края произошла утечка авиатоплива.

Как сообщила пресс-служба компании, инцидент продолжался 15 минут, а объем разлива составил 44,5 тонны. Авиатопливо попало в два водоема, рассказали ТАСС в понедельник в экстренных службах.

«По уточненным данным, произошел разлив 55 кубометров топлива на площади более 30 кв. м в месте прорыва. С учетом рельефа местности часть топлива попала в два водоема, у которых общий ручей», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что водозаборов там нет.

На данный момент место разлива локализовано. «Для недопущения попадания нефтепродуктов в акваторию реки Большая Хета установлены 7 линий боновых заграждений протяженностью 550 м, загрязненный грунт обработан 750 кг сорбента», - сообщили в экстренных службах.

В район проведения работ по ликвидации последствий разлива доставлены специалисты с необходимым оборудованием для сбора нефтепродуктов, в том числе с боновыми заграждениями и запасом сорбента общим весом 500 кг.

В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару.

АО «Норильсктрансгаз» - дочернее общество ПАО «ГМК «Норильский никель». Компания занимается транспортировкой газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала «Норникеля», АО «НТЭК» и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.