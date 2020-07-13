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В Браславе 36-летний пограничник покончил с собой

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  • 13.07.2020, 17:21
  • 7,190
В Браславе 36-летний пограничник покончил с собой
иллюстрационное фото

Старший прапорщик был женат, у него двое детей.

В Браславе утром 12 июля обнаружили труп военнослужащего с признаками суицида, сообщает Полоцкий погранотряд. 36-летний старший прапорщик покончил с собой у себя дома, пишет tut.by.

Старший прапорщик был женат, у него двое детей. По службе характеризовался положительно, отмечают в погранотряде.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины произошедшего.

Командование Полоцкого погранотряда выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.


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