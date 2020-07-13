Модератора соцсетей «Страны для жизни» Дмитрия Попова признали политзаключенным 13.07.2020, 17:36

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Дмитрий Попов

Всего в Беларуси уже 25 политзаключенных.

В связи с предъявлением 10 июля 2020 г. обвинения по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) модератору социальных сетей «Страны для жизни», гражданину России Дмитрию Попову правозащитное сообщество Беларуси признает его политическим заключенным. Об этом пишет spring96.org.

При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов «дела Тихановского».

На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Дмитрия Попова и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Напомним, Дмитрий Попов пропал вечером 4 июня. До этого он записал видео, в котором рассказывает, что его ищут милиционеры и хотят задержать в рамках уголовного дела. Только через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1, где он находится до сих пор.

По сведениям правозащитников, Попов — 19-й задержанный по данному уголовному делу.

17 человек продолжают находиться под стражей: блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Резниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спариш, Дмитрий Попов. Еще два фигуранта дела — Василий Бобровский и Владимир Наумик — 9 июля были освобождены из СИЗО. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.