Президент Швейцарии впервые посетит Украину и вместе с Зеленским поедет на Донбасс 13.07.2020, 17:49

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Симонетта Зоммаруга

Президент Швейцарии будет находиться в Украине с государственным визитом три дня.

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга посетит Донбасс вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Они вместе ознакомятся с безопасностной и социально-экономической ситуацией в регионе и «состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи».

Президент Швейцарии будет находиться в Украине с государственным визитом 20−23 июля по приглашению Зеленского. Стороны проведут переговоры тет-а-тет и в составе делегаций. Сообщается, что на переговорах «запланировано обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействию сторон на международной арене».

Симонетта Зоммаруга — первый иностранный лидер, который посетит Украину во время пандемии коронавируса. Визит был запланирован еще на март, но из-за коронавируса его перенесли. Это будет первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.