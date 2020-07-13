Выборы в Польше, или к чему надо стремиться белорусам Руслан Шошин

13.07.2020, 17:57

2,147

Фото: SOPA Images

В Польше считали каждый голос.

По традиции сразу после закрытия избирательных участков на экранах всех главных телеканалов страны появляются результаты экзит-пола. Это когда независимые от властей и оппозиции социологи опрашивают людей возле избирательных участков, спрашивают за кого голосовали. Белорусов местами тоже опрашивают, но результаты никому не показывают, независимую социологию никуда не допускают. Так вот в Польше опросами на выборах занимается известная международная исследовательская компания Ipsos (с офисом в Париже), которая в 21:00 (сразу после закрытия избирательных участков) проинформировала, что по результатам экзит-пола действующий президент Анджей Дуда получает 50,4% голосов, а его конкурент мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 49,6 %. Ipsos четко информировал, что победитель не известен и что статистическая ошибка колеблется около 2 процентов. Следующие результаты Ipsos, уже late poll (это когда результаты экзит-пола сравнивают со вступительными результатами с избирательных участков) появились ночью. Перевес Дуды вырос до 51 %, а результат Тшасковского уменьшился до 49 %. Точки над «і» расставила ЦИК Польши, которая уже в 8:00 утра понедельника представила неофициальные результаты после подсчета 99,9% голосов.

По этим данным действующий президент Анджей Дуда набирает 51,21%, а его оппонент Тшасковский – 48,79 %. Почему неофициальные? Потому, что не все протоколы из зарубежных избирательных комиссий пришли в Варшаву, но ЦИК отметила, что фундаментально на результат выборов это не повлияет. Конечный результат, вероятно, будет озвучен уже вечером понедельника. Таким образом, консервативный президент Польши почти повторил свой результат 2015 года, когда победил у действующего тогда президента Бронислава Коморовского во втором туре с результатом 51,5%. Если разницу пересчитать на количество избирателей, получается, что Дуда собрал на около 500 тысяч голосов больше конкурента – это совсем немного на почти 40-миллионную Польшу. Считался каждый голос, а избирательные участки были открыты и после 21:00, когда снаружи стояла очередь желающих отдать свой голос.

Голоса считают комиссии, в состав которых входят представители обеих кандидатов и их политических сил. За всем наблюдают наблюдатели, среди которых также присутствуют представители политических партий, движений и общественных организаций. Полякам даже трудно представить, что всего 200 километров к востоку от Варшавы, в соседней Беларуси, 99,9% членов избирательных комиссий назначается властью, подобно как в странах Средней Азии.

Любопытно разложились голоса на карте Ipsos, на которой видно, что нынешние выборы разделили Польшу пополам: Восток и часть центра за действующим президентом, а все регионы к западу от Варшавы – за мэром столицы. Таким образом Дуда сделал то, что до сих пор удалось только одному президенту III Речи Посполитой – Александру Квасьневскому. Он также руководил два срока (1995-2005).

Что дальше?

Победа действующего президента означает, что политического землетрясения в Польше не произойдет. Не будет досрочных парламентских выборов, до которых теоретически могло бы дойти в случае победы оппозиционного мэра Варшавы (в Конституции прописано несколько случаев, в которых президент может принять такое решение). Не будет также войны на линии президент-парламент. А это означает, что никто не помешает правящей партии Закон и Справедливость (PiS) править до следующих выборов в Сейм, до 2023 года.

Но это не означает, что будут легкие годы. Аналитики и экономисты прогнозируют экономический кризис и возможный рост налогов, особенно если осенью придется бороться со второй волной пандемии коронавируса. Обремененный социальными программами бюджет страны (500 злотых на каждого ребенка до 18 лет, 300 злотых «школьных» (раз в год), и 13-ая зарплата) имеет свои пределы. В начале июня Министерство труда Польши информировало, что на помощь малым, средним и крупным предприятиям во время эпидемии государство потратило более 75 миллиардов злотых ($ 19 млрд). Это почти в два раза больше годовых расходов всего бюджета Беларуси в 2020 году (чуть более $ 10 млрд).

Кроме экономических, есть и внешнеполитические вызовы. Польша при PiS будет ставить на сближение с США на фоне охлаждения отношений с главной страной ЕС – Германией. Недавно даже chargé dʼaffaires (временный поверенный) Германии был вызван в МИД Польши в связи с публикациями в польских медиа, принадлежащих немецким инвесторам. Речь шла о немецком концерне Axel Springer, к которому относится польский таблойд Fakt – в нем вышел ряд негативных для Дуды громких публикаций.

– Немцы хотят выбирать у нас президента? – спрашивал Дуда в начале июля.

Поэтому отношения с ближайшими западными союзниками в ЕС для Польши – тоже вызов.

Минуя однако все внутренние польские споры, избирательный процесс в Польше – это хороший пример для белорусов, которые идут голосовать, а потом говорят: «От нас и так ничего не зависит». Есть чему поучиться и режиму Лукашенко. Слабо пригласить французский Ipsos в Беларусь? Пусть БТ и ОНТ покажет в 21:00 результаты экзит-пола 9 августа.

Руслан Шошин, «Белсат»