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Ученые назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга

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  • 13.07.2020, 18:23
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Ученые назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга

Один из низ - зеленый чай.

Итальянские и японские ученые назвали три суперпродукта, значительно улучшающие работу головного мозга, пишет orthodox.od.ua.

Первым называют какао, так как его плоды эффективно защищают клетки мозга от воспалительных процессов, наряду с этим улучшается циркуляция крови. Данный компонент отвечает за поддержание когнитивных функций и улучшает память.

Далее следует виноград, так как в нём содержится ресвератрол. Названное вещество подавляет свободные радикалы, которые являются нестабильными молекулами и провоцируют процесс окисления в мозге, в итоге приводящий к ослаблению когнитивных функций. Предотвращается образование тромбов и уменьшается уровень вредного холестерина.

Третьим суперпродуктом называют зелёный чай. Люди среднего и старшего возраста, ежедневно употребляющие напиток из него, обладают лучше организованными областями мозга в сравнении с теми, кто его избегает.

Положительное воздействие зелёного чая на сегменты мозга проявляется также в активизации когнитивных функций и улучшении их качества. В названном напитке содержится соединение эпигаллокатехин-3-галлат, стабилизирующее работу головного мозга.


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