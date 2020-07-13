Ученые назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга 4 13.07.2020, 18:23

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Один из низ - зеленый чай.

Итальянские и японские ученые назвали три суперпродукта, значительно улучшающие работу головного мозга, пишет orthodox.od.ua.

Первым называют какао, так как его плоды эффективно защищают клетки мозга от воспалительных процессов, наряду с этим улучшается циркуляция крови. Данный компонент отвечает за поддержание когнитивных функций и улучшает память.

Далее следует виноград, так как в нём содержится ресвератрол. Названное вещество подавляет свободные радикалы, которые являются нестабильными молекулами и провоцируют процесс окисления в мозге, в итоге приводящий к ослаблению когнитивных функций. Предотвращается образование тромбов и уменьшается уровень вредного холестерина.

Третьим суперпродуктом называют зелёный чай. Люди среднего и старшего возраста, ежедневно употребляющие напиток из него, обладают лучше организованными областями мозга в сравнении с теми, кто его избегает.

Положительное воздействие зелёного чая на сегменты мозга проявляется также в активизации когнитивных функций и улучшении их качества. В названном напитке содержится соединение эпигаллокатехин-3-галлат, стабилизирующее работу головного мозга.