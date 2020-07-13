закрыть
13 июля 2020, понедельник, 20:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Количество аварийных мостов в Беларуси уверенно растет

1
  • 13.07.2020, 19:18
  • 3,105
Количество аварийных мостов в Беларуси уверенно растет

Обещаниям «Саши 3%» грош цена.

Богатая история, красивый ландшафт, проведение Дожинок — это далеко не всё, чем славится Полоцк, пишет телеграм-канал Nexta Live.

В городе есть живописная река, вид на которую открывается прямо из-под ног — через дыры «красного моста». И это недалеко от памятника Ефросиньи Полоцкой, где месяц назад побывал «Саша три процента». Сегодня он, кстати, пообещал, что в ближайшие 3 года в Беларуси «модернизируют и построят» за европейские деньги 18 мостов.

Но мы же с вами понимаем, чего стоят обещания правителя.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин