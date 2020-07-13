Количество аварийных мостов в Беларуси уверенно растет 1 13.07.2020, 19:18

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Обещаниям «Саши 3%» грош цена.

Богатая история, красивый ландшафт, проведение Дожинок — это далеко не всё, чем славится Полоцк, пишет телеграм-канал Nexta Live.

В городе есть живописная река, вид на которую открывается прямо из-под ног — через дыры «красного моста». И это недалеко от памятника Ефросиньи Полоцкой, где месяц назад побывал «Саша три процента». Сегодня он, кстати, пообещал, что в ближайшие 3 года в Беларуси «модернизируют и построят» за европейские деньги 18 мостов.

Но мы же с вами понимаем, чего стоят обещания правителя.