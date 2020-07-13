Количество аварийных мостов в Беларуси уверенно растет

Количество аварийных мостов в Беларуси уверенно растет1
- 13.07.2020, 19:18
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Обещаниям «Саши 3%» грош цена.
Богатая история, красивый ландшафт, проведение Дожинок — это далеко не всё, чем славится Полоцк, пишет телеграм-канал Nexta Live.
В городе есть живописная река, вид на которую открывается прямо из-под ног — через дыры «красного моста». И это недалеко от памятника Ефросиньи Полоцкой, где месяц назад побывал «Саша три процента». Сегодня он, кстати, пообещал, что в ближайшие 3 года в Беларуси «модернизируют и построят» за европейские деньги 18 мостов.
Но мы же с вами понимаем, чего стоят обещания правителя.