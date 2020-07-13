«Мы здесь власть»: В Хабаровске началась четвертая акция протеста 13.07.2020, 19:26

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Жители Хабаровска прошлись массовым шествием по главной улице города.

13 июля в Хабаровском крае продолжились протесты против задержания губернатора Сергея Фургала. Митингующие вновь двинулись шествием по главной улице города от площади Ленина, передает «Радио Свобода».

Протестующие планировали устроить акцию на площади, но там начали мыть брусчатку спецтехникой. Поэтому им пришлось пройти маршем. Полиция не мешает проведению акции, но митингующим сделали замечание из-за того, что они шли по проезжей части.

Около 250 протестующих после шествия вернулись к зданию правительства. Полиция предупредила их о том, что этот митинг не согласован, и всех его участников привлекут к ответственности. Участники акции проскандировали: "Мы здесь власть, Путина в отставку!". Площадка у здания правительства края огорожена автомобилями полиции.

Митинг против ареста губернатора продолжился в центре Хабаровска. Участники прошли колонной по проезжей части. За ними шли сотрудники полиции в штатском. Колонна митингующих выросла до 2-3 тысяч человек.

11 июля в Хабаровске прошёл массовый митинг.. 12 июля состоялось две акции, утром и вечером. Утром у здания краевой администрации прошёл митинг, но значительно менее многочисленный. Вечером на акцию по некоторым оценкам собралось 5 тысяч человек. В Комсомольске-на-Амуре утром 12-ого июля прошёл митинг у здания ФСБ, это была уже четвертая стихийная акция с момента задержания Фургала.

Сергей Фургал стал главой Хабаровского края 28 сентября 2019 года, на выборах он набрал почти 70% голосов, обойдя кандидата от партии "Единая Россия" Вячеслава Шпорта. Он выдвигался от партии ЛДПР, на данный момент его членство в этой партии приостановлено. По профессии Фургал врач, однако с 1999 года ушёл из медицины и занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 года активно участвовал в политической жизни, был депутатом Законодательной думы Хабаровского края, и депутатом двух созывов Госдумы.

На посту губернатора Фургал запомнился сокращением заработных плат и прочих трат на чиновников. Он приостанавливал сомнительные, по его мнению, госзакупки. По его же решению была выставлена на продажу яхта, принадлежащая региональному правительству.