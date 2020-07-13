Ученые выяснили, что произойдет, если магнитное поле Земли исчезнет 2 13.07.2020, 19:36

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Магнитное поле Земли отклоняет от планеты солнечный ветер.

Магнитное поле Земли также не дает солнечному ветру бомбардировать атмосферу. Он действует на мир аналогично радиоактивному излучению и пропади магнитное поле Земли на долгий срок, то уровень радиации на поверхности планеты станет смертельно опасным для большинства организмов, но в долгосрочной перспективе жизнь могла бы приспособиться, пишет lenta.ua.

Также солнечный ветер начал бы сдувать атмосферу планеты, но для ощутимого эффекта понадобилось бы несколько миллионов лет. При исчезновении магнитного поля на один день мы толком и не успели бы это ощутить, разве что увидели бы полярные сияния по всей планете, а не только на полюсах.

Также по всей планете прошлись бы сильнейшие грозы, это связано с электромагнитной индукцией возникающей в переменном магнитном поле и действием солнечного ветра как ионизатора атмосферы.

Но эти эффекты влияют на человека лишь как на биологический вид, однако, исчезновение магнитного поля даже на один день несёт колоссальную угрозу цивилизации. Все наши средства навигации тут же собьются, что чревато выходом из строя либо некорректной работой многих спутников и представляет опасность для всей авиации, которая будет находиться в небе.

Бомбардировки атмосферы приведёт к помехам в радиосвязи, что в современном мире может привести к краху многих структур. Ещё одной проблемой является выход из строя чувствительной аппаратуры, которую может повредить электродвижущая сила, возникшая в результате электромагнитной индукции.

Саму цивилизацию это не уничтожат, но может в техническом плане откинуть её на годы и даже десятилетия в прошлое, и понадобится несколько лет, чтобы всё восстановить. При всём этом значительно большую опасность представляет паника, которая возникнет, государства, ввиду отсутствия связи просто не смогут совладать с паникующими людьми, а это чревато значительно большим ущербом цивилизации.