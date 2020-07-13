Минчане получили перерасчет за грязную воду 13.07.2020, 20:25

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Жировки пришли жителям Октябрьского района.

Квитанции с перерасчетом за воду за прошлый месяц начали получать столичные жители, у которых в июне были проблемы с качеством питьевой воды, передает «Белсат».

В частности, квитанции получили жители привокзальной части Октябрьского района. Им начислили оплату за объемы воды, полученные в июне.

24 июня в Московском и Фрунзенском районах столицы начались проблемы с питьевой водой. Жители жаловались на резкий запах и жжение во рту. На следующий день стало известно, что эту воду пить нельзя. Ситуация оставалась проблемной в течение нескольких дней.