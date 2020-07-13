«Без потерь выхода для Кремля уже нет» 4 13.07.2020, 20:33

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Три дня подряд в Хабаровском крае продолжаются мирные протесты.

Массовые акции протеста проходили в Хабаровском крае все выходные и продолжились в понедельник, 13 июля. Многие жители региона активно выражали несогласие с арестом губернатора Сергея Фургала. Главу края задержали в Хабаровске 9 июля и доставили в Москву. Политик, как полагает следствие, причастен к организации нескольких убийств бизнесменов, совершенных в 2004-2005 годах. По данным СКР, проверяется его причастность и к другим тяжким преступлениям. «Немецкая волна» поговорила с участниками протестов и с политическими обозревателями о том, почему так много людей пришли на демонстрации в защиту Фургала и как оценивать действия Кремля в сложившейся ситуации.

"Дело не столько в Фургале"

39-летний маркетолог Вячеслав Мирончук из Хабаровска сказал, что ходил на митинг потому, "что наши власти - в первую очередь, федеральные, ведущие политические силы и партия "Единая Россия" - уже настолько в своем лицемерии закопались, что они перешли все дозволенные границы". По его словам, "дело не столько в Фургале, сколько в наплевательском отношении к каждому человеку - вот что возмутило людей".

Демонстранты, уверен Мирончук, пришли защитить свой выбор, сделанный в 2018 году в ходе избрания губернатора. "Выставили технического кандидата, Фургала. Он, в принципе, достаточно известный человек в городе, но никогда не был замечен в каких-то политических амбициях, каким-то образом пролез в Госдуму и сидел себе тихо, - объясняет Мирончук. - Но получилось так, что людям окончательно надоела вся эта лицемерная мерзость, которая творится у нас, и они проголосовали неожиданно против действующей власти (за Фургала - Ред.)".

Мирончук уверен, что показательный арест вскоре после голосования по поправкам стал спусковым крючком для протестов. "На всю страну показывают, какой плохой этот Фургал. Мы и сами знаем, что он не без греха. Но его любят - несмотря на все грехи и все экономические штуки в прошлом. И вот так демонстративно взять его и убрать? Это возмутило всех!"

Только по официальным оценкам, на митинг в субботу пришли до 12 тысяч человек, по независимым подсчетам - от 30 тысяч до 60 тысяч. "Митинговал же не только Хабаровск: Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Вяземское, в деревнях по 10 человек собирались с плакатами в поддержку губернатора. Реально весь край встал, - говорит Мирончук. - Но повторюсь: это не только потому, что Фургал такой замечательный - он даже, может, и не совсем замечательный. Но дело в том, что нас оскорбляют - оскорбляют уже до такой степени, до которой нельзя этого допустить".

"Я увидел, как много хорошего сделал Фургал"

29-летний предприниматель Руслан Ибрагимов говорит, что не состоит в партиях и движениях, но все же пошел на митинг: "Потому что мне не все равно. Потому что два года назад - на тот момент мне было 27 лет - я впервые в жизни воспользовался своим избирательным правом и проголосовал. И за эти два года я увидел, сколько хорошего, сколько действительно хорошего сделал Фургал".

Ибрагимов считает, что губернатор прекратил практику сомнительных госзакупок. По его словам, в них реально стали участвовать и побеждать простые субъекты предпринимательства, не вхожие в какие-то высокие кабинеты. "Для жителей северных районов Хабаровского края он сделал льготные авиабилеты. Выровнял питание в школах - раньше "платники" и "бесплатники", дети из незащищенных слоев населения, питались по-разному. Теперь меню одно для всех".

Но главной заслугой он считает то, что в крае существенно изменился эмоциональный фон. "Знаете, как говорят, рыба гниет с головы - так вот здесь обратная ситуация. Я сталкивался за эти два года, наверное, практически со всеми бюджетными учреждениями: налоговой, МВД, скорой медицинской помощью, пенсионным фондом, даже службой судебных приставов, - и везде сотрудники как-то стали очень доброжелательны, участливы, они действительно пытаются решить проблему. Может показаться, что я какую-то ересь несу, но это действительно так".

"Все знают, что Москве на Дальний Восток - с высокой колокольни"

К позитивным шагам краевого руководства предприниматель относит и то, что, по его словам, властям удалось значительно сократить госдолг края, а также выставить на торги ненужное имущество предшественников типа дорогих яхт, которые находились на балансе края. "Он - настоящий. И тот факт, что более 60 тысяч человек - а я со своей профессиональной точки зрения могу сказать, что больше 60 тысяч присутствовало на первом субботнем митинге - вышли в его поддержку, говорит о том, что не я один так думаю". Утверждения о координационном центре митингов в Хабаровске Руслан называет ложью: "Люди организовались сами. Мне никто не выдавал плакат - я поехал и напечатал его себе сам".

Он считает, что арест Фургала стал катализатором "тех проблем, которые копились в регионе не пять и не десять лет. Все знают, что, по сути, Москве на Дальний Восток - с высокой колокольни". Руслан Ибрагимов полагает, что многие жители региона, такие как он, решили, что больше терпеть такое отношение нельзя. "В предпоследний раз нам плюнули в лицо в 2018-м году, когда Фургал стал губернатором. Тогда у нас показательно забрали столицу Дальнего Востока и перенесли ее в соседний Владивосток. Людям было обидно, но они стерпели. Но когда произошло вот это на прошлой неделе, народ уже не смог терпеть".

"Меня удивляет, что их в Кремле это удивляет"

Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований ВШЭ и старший научный сотрудник британского исследовательского института Сhatham House, возлагает вину за масштабные протесты - самые массовые в российской провинции за последние годы - на Кремль. "Меня удивляет не столько сильная реакция в Хабаровске, сколько то, что эту реакцию не просчитали в Кремле и что она их удивляет". Администрация президента и Москва в целом продемонстрировали, по его мнению, что "недостаточно адекватно представляют себе ситуацию в регионе".

Политолог Федор Крашенинников считает, что Кремль совершил ошибку еще в сентябре 2018 года, когда сделал ставку на претендента от "Единой России" Вячеслава Шпорта, и теперь пытается исправить ее последствия. "Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным серым чиновником. А Фургал нравился - в этом его преступление. На новом избирательном цикле Путину такие не нужны, ему нужны винтики. Это также сигнал другим".

Демонстративный арест губернатора без предъявления четких доказательств вызвал массовые протесты, во-первых, потому, что партия ЛДПР, которую представлял в крае Фургал, смогла мобилизовать людей, а также в силу общего недовольства населения политикой федеральных властей, заметил в разговоре с DW немецкий политолог из берлинского фонда "Наука и политика" Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt). Он считает маловероятным, что Фургала задержали только за криминальное прошлое или за исход голосования в 2018 году или за недостаточно результаты на голосовании по новой конституции. "Думаю, истинная причина - доминирование его партии, ЛДПР в крае, включая абсолютное доминирование в местных парламентах".