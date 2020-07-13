Названы пять важных продуктов для здоровья суставов 13.07.2020, 21:18

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Включив в свой рацион эти полезные продукты, вы дольше сохраните эластичность тканей и здоровье суставов.

С возрастом суставы изнашиваются, а большие нагрузки и плохое питание только усугубляют проблему. Если же вы включите эти пять продуктов в свой рацион, то дольше сохраните суставы здоровыми, советует healthinfo.ua со ссылкой на ученых.

1. Желатин

Желатин — это белковая субстанция, частично гидролизованный коллаген, который получают путём переработки животного материала: кожи, костей и соединительных тканей животных.

Согласно исследованию учёных из лаборатории функциональной молекулярной биологии Кита Бара, желатин содержит питательные вещества, которые необходимы телу для производства коллагена — белка, который поддерживает эластичность кожи, соединительных тканей и костей.

Исследователи проверили воздействие желатина на организм с помощью участников, получавших желатиновые добавки перед тренировкой, и на искусственно выращенных в лаборатории связках. В обоих случаях желатин увеличил производство коллагена, благодаря чему соединительные ткани стали прочнее и эластичнее.

Желатин можно потреблять в составе желе, заливного, супов, цукатов, десертов. Чтобы не превышать калорийность рациона, вы можете принимать желатин в виде добавки. Хорошо сочетать желатин с витамином С. Он также необходим организму для производства коллагена.

2. Ягоды

В ходе исследования, проведённого медицинским центром Бостонского университета, было обнаружено, что всего 10 вишен в день защищают человека от приступов подагры — заболевания суставов и тканей, связанного с нарушением обмена веществ. При потреблении 10 вишен риск возникновения приступа снижался на 35%.

Вишня также устраняет симптомы остеоартрита — дегенеративного заболевания суставов, при котором поражается хрящ. Исследователи из медицинского центра в Филадельфии выяснили, что пациенты с остеоартритом, потребляющие 453 грамма (две бутылки по 8 унций) вишнёвого сока в день на протяжении шести недель, чувствовали себя гораздо лучше: уменьшились боли и закрепощённость, восстановилась функциональность сустава. Кроме того, у участников снизился уровень С-реактивного белка — индикатора воспаления.

Ещё одна причина добавить ягоды в свой рацион — высокое содержание эллаговой кислоты, которая имеет свойства антиоксиданта и снижает воспаление, что может оказать благотворное действие во время артрита суставов. Большой процент эллаговой кислоты содержится в землянике, малине, ежевике, клубнике.

3. Гранат

Гранатовый сок снижает воспаление суставов при остеоартрозе. В рамках исследования. пользы граната для здоровья человека было доказано, что экстракт граната, богатый полифенолами, подавляет активацию цитокинов ИЛ-1 и ФНО-α, которые ответственны за возникновение воспаления.

Также в ходе одного исследования было доказано, что гранатовый экстракт снижает риск возникновения артрита у мышей, а у уже больных особей уменьшает воспаление сустава и уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-6.

4. Жирная рыба

За счёт ненасыщенных жирных кислот омега-3 соединительные ткани сохраняют эластичность, поддерживается здоровье суставного хряща и качество внутрисуставной смазки.

Исследования показали, что рыбий жир помогает уменьшить боль при артрите и снизить длительность утренней закрепощённости суставов. Учёные сделали вывод, что некоторые пациенты могут заменить обычные препараты на добавки рыбьего жира и не испытывать боли.

Много омега-3 жирных кислот содержится в чёрной и красной икре, свежей скумбрии, селёдке, лососе, сардинах, форели.

5. Оливковое масло

При заболеваниях суставов, как правило, нарушен обмен веществ хряща. При дегенеративных изменениях в хряще наблюдается повышенный уровень оксида азота в хондроцитах — клетках хряща.

В ходе исследований было обнаружено, что олеокантал из оливкового масла высокого класса имеет противовоспалительный эффект. Он снижает выработку оксида азота в хондроцитах и при этом не влияет на жизнеспособность клетки.

Кроме того, олеокантал предотвращает выработку провоспалительных ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Механизм действия олеокантала совпадает с ибупрофеном: уменьшает воспаление и облегчает боль.

Кроме того, исследование на мышах подтвердило, что оливковое масло в сочетании с витамином D защищает от разрушения костей.

Оливковым маслом рекомендуют заправлять салаты, поскольку при нагреве свыше 180 градусов оно теряет свои полезные свойства. Вот здесь вы можете узнать, как выбирать, хранить и использовать оливковое масло, чтобы оно сохранило вкус и пользу.

Включив в свой рацион эти полезные продукты, вы дольше сохраните эластичность тканей и здоровье суставов.