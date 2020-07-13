Светлана Тихановская: Сергей снова в карцере 12 13.07.2020, 21:37

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Светлана Тихановская

Фото: «Белсат»

На этот раз за то, что «не побрился».

Блогера Сергея Тихановского снова поместили в карцер СИЗО № 1. На этот раз за то, что не побрился, рассказала tut.by Светлана Тихановская.

В карцер блогера поместили в пятницу, 10 июля. На следующий день после суда, где рассматривалась его жалоба за помещение в карцер предыдущие два раза.

— Я ходила к нему в пятницу, у меня приняли передачу. Видимо, в карцер поместили позже. Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет он в среду или нет, мы не знаем. У него на данный момент пять взысканий: предупреждение, выговор и три раза помещение в карцер. За что ему выносили предупреждение и выговор, я не знаю. В суде сотрудники СИЗО говорили, что ни паутина, ни небритье — это не сами нарушения, за которые человека сажают в карцер, а то, что они повторные. То есть не побрился — тебе предупреждение, два предупреждения — повод для помещения человека в карцер, — говорит Светлана Тихановская.

Супруга блогера также передала, что Сергей Тихановский держится мужественно, духом не падает и очень благодарит людей за поддержку в виде писем.

Напомним, первый раз в карцер Сергея Тихановского поместили 13 июня. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер.