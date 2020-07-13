В РФ у монахини, управляющей гостиницами РПЦ, нашли Mercedes за $135 тысяч 13.07.2020, 21:56

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Фото: pokrov-monastir.ru

С тех пор, как она стала настоятельницей Покровского монастыря, в ее личном автопарке сменилось 4 Mercedes-Benz.

Игуменья Феофания, которая пять лет руководит гостиницами Российской православной церкви, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн российских рублей. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на издание "Открытые медиа".

Как отмечают журналисты, Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь в Москве. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыково. Летом 2015 года она стала руководителем пятизвездочной гостиницы "Покровская", построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года руководит еще и четырехзвездочной "Даниловской" рядом с подворьем патриарха. В том же 2018 году она получила из рук президента России Путина орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

По данным СМИ, с тех пор, как она стала настоятельницей Покровского монастыря, в ее личном автопарке сменилось как минимум четыре Mercedes-Benz. В 2007–2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого – Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска. В 2011 году Феофания приобрела свой первый Mercedes представительского класса – Mercedes-Benz S500 4MATIC. Тогда эта модель стоила около 5 млн рублей (1,9 млн грн) в базовой комплектации.

В 2016-м, спустя год после открытия гостиницы "Покровская", игуменья обновила машину, купив S500 4MATIC нового поколения. По данным журналистов, автомобиль обошелся ей в 9,5 млн рублей.

Журналисты также отмечают, что игуменья Феофания живет неподалеку от монастыря и ей принадлежит квартира площадью 53,2 м². Квадратный метр в этом доме оценивается примерно в 300 тыс. рублей, из чего следует, что примерная стоимость квартиры – 16 млн рублей.