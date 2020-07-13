Государственная избирательная комиссия сообщила официальные результаты выборов в Польше 13.07.2020, 22:19

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (справа)

фото: PAP/Radek Pietruszka

коллаж: PAP/Paweł Supernak

Анджей Дуда получил 51,03% голосов.

Государственная избирательная комиссия сообщила официальные результаты президентских выборов в Польше после подсчета голосов во всех округах, передает «Польское радио».

Победителем второго тура выборов стал действующий президент Анджей Дуда, выдвигавшийся на второй срок полномочий. Анджей Дуда, которого поддерживали Объединенные правы силы, получил 51,03% голосов. За него проголосовали 10 440 648 избирателей.

За кандидата«Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский проголосовали 10 018 263 избирателей, что составляет 48, 97%.

Председатель Государственной избирательной комиссии – судья Сильвестер Марциняк сообщил, что явка на выборы составила 68,18%.