Дальний Восток – дело тонкое? 1 13.07.2020, 22:45

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Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Люди, не имея ярко выраженных лидеров, оказались способны быстро собраться, самоорганизоваться.

В Хабаровске третий день не утихают протесты, вызванные внезапным арестом губернатора Сергея Фургала, сообщают в понедельник, 13 июля СМИ.

По сообщениям СМИ, протестующие в Хабаровске скандируют «Я/Мы – Фургал!» «Путина – в отставку!», «Фургала – домой» и требуют «честного суда» над губернатором, водители машин выражают солидарность с участниками акций гудками. А в Комсомольске-на-Амуре стартовал автопробег в поддержку опального губернатора, пишет «Голос Америки».

Российские медиа сообщают о прибытии в Хабаровск заместителя главы правительства и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который провел встречу за закрытыми дверями с руководством края.

Состоявшийся 11 июля в Хабаровске митинг в поддержку Фургала стал самой массовой акцией в регионе за всю его историю. Наблюдатели из местного штаба Алексея Навального оценили численность митингующих в 2 тысячи человек. Люди оставались на улицах и ночью.

Ранее правительство Хабаровского края выступило с поддержкой протестов, но затем выпустило обращение к жителям с призывом не поддаваться на провокации и высказывать свою гражданскую позицию в рамках закона. Протестных событий такого масштаба в российской глубинке не наблюдалось никогда прежде.

Власти выжидают...

Хабаровчане считают, что они назло Кремлю выбрали губернатором Сергея Фургала, сказал в интервью политолог Федор Крашенинников. По его словам, Фургал за два года не успел разочаровать свой электорат, что весьма странно для российских политиков.

«Видимо, не такой уж он бездарный и плохой, как его пытаются представить некоторые, – добавил политолог. – Теперь Кремль пытается устроить реванш – наказать и Фургала, и его избирателей. Власть демонстрирует, что кого бы там ни выбирали люди, а губернатором должен стать тот, кто нужен Москве. Это, конечно, очень раздражает население, испытывающее чувство несправедливости».

Москва «не мытьем, так катаньем» пытается навязать свою позицию, что является запалом конфликта, утверждает Федор Крашенинников. Вместе с тем он затруднился оценить перспективы протестов в Хабаровском крае: «К сожалению, каждый день протестовать сложно. Особенно в ситуации, когда нет лидеров, потому что их сразу арестуют. ЛДПР, разумеется, не та партия, которая способна возглавить протест. Фургал в тюрьме, его команда, как нетрудно догадаться, находится под огромным прессом. Поэтому трудно прогнозировать какую-то народную революцию в Хабаровске. Конечно, ее не будет».

Политолог также полагает, что федеральные власти довольно быстро найдут способ погасить протест: «Скорее всего, они дождутся, когда люди выдохнутся, а потом буду выявлять зачинщиков, судить, штрафовать, сажать в тюрьму тех, кто сейчас протестует. После всех успешных протестов власть всегда так действует. Поэтому сейчас все в руках сами хабаровчан. Они должны понимать, что если они сдадутся, успокоятся, то их ждет наказание». Могу им пожелать только мужества и упорства в борьбе», резюмировал он.

Кремль не пойдет на уступки

В свою очередь, руководитель центра изучения элиты Института социологии РАН, доктор социологических наук, почетный профессор Глазго-университета Ольга Крыштановская считает, что протесты в Хабаровском крае возникли в силу целого комплекса причин. На ее взгляд, свою роль здесь сыграла и личность самого Фургала.

«Об этом свидетельствует и то, как его избирали, и то, что по прошествии уже немалого времени люди продолжают его считать «народным» губернатором, – рассуждает она. – Это, безусловно, для него плюс. Кроме того, сказывается общее состояние недовольства Москвой, ее политикой. Коронавирус тоже добавляет перца в ситуацию. Люди сейчас как-то особенно остро все воспринимают».

Кроме всего прочего, в Хабаровске гораздо более тесные социальные связи между людьми, заметила социолог. По ее мнению, контакты там более обширные, чем, например, в столице или Санкт-Петербурге: «Люди, не имея ярко выраженных лидеров, тем не менее, оказались способны быстро собраться, самоорганизоваться. Принято считать, что всегда должен быть лидерский пик мобилизации. Власть уже привыкла к этому и знает, как нужно действовать: дискредитировать лидера или нейтрализовать верхушку, и тогда все потихоньку рассасывается. А вот, когда есть обширные горизонтальные связи между народом, здесь сложнее. С этой проблемой власть столкнулась в Шиесе в ходе «мусорных» протестов. И сейчас она вновь пребывает в некоторой растерянности».

В то же время Ольга Крыштановская выразила сомнение, что власть, как и в Шиесе, пойдет на уступки людям. По ее оценке, в Кремле не склонны задумываться о причинах происходящего, предпочитая отдавать ситуацию на откуп спецслужбам.