Президент Литвы опубликовал в соцсети пост на белорусском языке 14.07.2020, 7:54

ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: EPA

Гитанас Науседа призывает не запускать БелАЭС.

Президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter опубликовал сообщение на белорусском языке. Пост про предстоящий запуск БелАЭС. В Facebook это сообщение опубликовано на литовском языке.

Науседа пишет, что белорусы пострадали от аварии на ЧАЭС, поэтому он призывает власти страны не запускать БелАЭС. По мнению литовской стороны, станция не соответствует требованиям стресс-тестов ЕС. Президент Литвы призывает не подвергать опасности жителей Беларуси и соседних стран. Он также отмечает, что Круонисская ГАЭС не будет использоваться для нужд БелАЭС.

Беларусы зазналi балючыя наступствы Чарнобыля, таму звяртаюся да кіраўніцтва🇧🇾з заклікам не запускаць не адпавядаючую патрабаванням стрэс-тэстаў ЕС Астравецкую АЭС і не падвяргаць жыхароў🇧🇾і навакольных краін небяспецы. Круоніская ГАЭС не будзе выкарыстоўвацца на патрэбу Астраўца pic.twitter.com/czdYSBisVB — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 13, 2020

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Литва с самого начала выступала против строительства станции, считая, что она может угрожать безопасности ее граждан. Физический пуск БелАЭС запланирован на июль этого года.