Зарегистрируют ли кандидатами в президенты Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико? 14.07.2020, 8:07

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ

ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ"

Сегодня ЦИК проводит заседание по этому вопросу.

Сегодня в выборах президента Беларуси - решающий день. Центризбирком будет проводить заседание, на котором примет решение о регистрации кандидатов в президенты. Главная интрига - зарегистрируют ли кандидатами в президенты Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико.

Ранее председатель ЦИК Ермошина заявила, что инициативные группы Светланы Тихановской и Виктора Бабарико собрали достаточное количество подписей для выдвижения кандидатами в президенты.

Независимые эксперты считают, что в случае нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико в Беларуси начнутся массовые акции протеста.