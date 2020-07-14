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Зарегистрируют ли кандидатами в президенты Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико?

  • 14.07.2020, 8:07
Зарегистрируют ли кандидатами в президенты Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико?
СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ"

Сегодня ЦИК проводит заседание по этому вопросу.

Сегодня в выборах президента Беларуси - решающий день. Центризбирком будет проводить заседание, на котором примет решение о регистрации кандидатов в президенты. Главная интрига - зарегистрируют ли кандидатами в президенты Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико.

Ранее председатель ЦИК Ермошина заявила, что инициативные группы Светланы Тихановской и Виктора Бабарико собрали достаточное количество подписей для выдвижения кандидатами в президенты.

Независимые эксперты считают, что в случае нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико в Беларуси начнутся массовые акции протеста.


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