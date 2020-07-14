Экономист: Действия Лукашенко ведут страну к бунтам 14.07.2020, 8:22

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ФОТО: SVABODA.ORG

Эта власть - банкрот.

«Юбилейный», десятый премьер-министр появился в Беларуси 3 июня без утверждения «палаткой». Совмин возглавил Роман Головченко, до этого занимавший кресло председателя Государственного военнопромышленного комитета.

Издание «Белорусы и рынок» попросило экспертов высказать свое мнение по поводу старого и нового состава кабинета министров.

Леонид Злотников, кандидат экономических наук:

«У нас на таком уровне не принято самому уходить. Думаю, Румаса «ушли». Поставили более преданных людей, сейчас это наиболее важное качество. Очевидно, что в острый для Лукашенко момент требования к правительству стали иными, и Головченко назначен не исходя из деловых качеств, не потому, что у него глубокие и широкие знания макроэкономики и опыт работы на высоком уровне.

Лукашенко боится новых идей, у него по-прежнему иные представления о том, какой должна быть экономика, как она должна управляться. Он прекрасно понимает, что если будет развиваться бизнес, то властвовать прежними методами ему больше не позволят и переизберут. У него настороженность, политически он чувствует, что рыночная экономика — это другое общество. Происходят переломные политические события, и он очень насторожен, пытается укрепить свое окружение.

Страна скатывается в яму, Лукашенко пытается ужесточить силовые методы управления экономикой, но без смены модели не только экономического, но и общественного развития шансов на развитие у Беларуси нет.

Мы теряем позиции на внешних рынках, технологический уровень производства неизбежно падает, уровень жизни поддерживается искусственно, за счет все больших долгов. Это будет продолжаться еще немного, а дальше уровень жизни начнет падать и с большей скоростью, чем в других странах. Это может привести к бунтам».

Наталья Рябова, политолог:

«Уход Сергея Румаса объясняется тем, что во время избирательной кампании нужно ручное правительство.

Что касается экономического блока правительства, то, вероятно, перед ними поставили приземленную задачу: удержать нынешнее положение, затягивать пояса, стискивать зубы, работать, чтобы экономика не остановилась окончательно. Понятно, что от этого денег не прибавится, но мне кажется, что поставлена задача добиться от подчиненных министерствам и ведомствам предприятий продолжения работы, несмотря ни на что. Но эти «крепкие хозяйственники» потоком идут просить денег, а денег взять неоткуда. Поэтому нужно принципиальное решение об их печатании».