Нацбанк потроллил «Сашу 3%»? 14.07.2020, 8:28

3,497

Регулятор назначил трехпроцентную пеню в случае нарушения кредитного договора.

Нацбанк Беларуси допускает пеню в размере от 0,01 до 3% процентов за каждый день просрочки в качестве одного из условий кредитного договора, однако считает нарушением Банковского кодекса применение двух и более видов штрафных санкций за одно нарушение, сообщает АФН.

Об этом говорится в письме Нацбанка РБ № 04-14/1007 от 13 июля 2020 года, направленного в банки по чистой случайности на следующий день после выхода сюжета белорусского ТВ о «жадных банкирах-рейдерах из Белгазпромбанка».

«Отдельные банки не выполняют рекомендации Национального банка о необходимости снижения повышенного размера процентов за пользование кредитом для кредитополучателей, не возвративших (не погасивших) кредит в срок, а также соразмерности неустойки (штрафа, пени) при ненадлежащем исполнении обязательств по кредитному договору. Так, в кредитных договорах некоторых банков предусмотрено, что за несвоевременный возврат (погашение) кредита кредитополучатели уплачивают повышенные проценты в размере процентной ставки за пользование кредитом, увеличенной в 2-3 раза», - говорится в письме регулятора.

«В этой связи применение указанного размера повышенных процентов можно расценивать как дополнительные штрафные санкции за нарушение условий кредитного договора. Поскольку, помимо повышенных процентов, кредитополучатели обязаны уплатить пени в размере от 0,01 до 3 процентов за каждый день просрочки либо штраф, данные условия кредитных договоров не соответствуют рекомендациям Национального банка о неприменении двух и более видов штрафных санкций за одно нарушение», отмечается в письме.

Нацбанк также напоминает, что банк «не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными».

«В некоторых кредитных договорах, заключаемых банками с клиентами, закреплено право банка увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке без заключения соответствующего дополнительного соглашения к кредитному договору при наступлении определенных условий, в частности при невыполнении кредитополучателем обязательств по обеспечению ежеквартальных минимальных поступлений денежных средств на текущие (расчетные) счета в банке, отнесении кредитополучателя к категории «с признаками финансовой неустойчивости», непредоставлении достаточного обеспечения в указанный банком срок, незаключении договора страхования жизни на случай смерти.

Наличие в кредитных договорах подобных условий (односторонний порядок – ред.) не соответствует требованиям, предусмотренным частью третьей статьи 145 Банковского кодекса Республики Беларусь», - подчеркивается в письме.

Банкам дано указание до 1 августа «принять меры по неукоснительному соблюдению требований законодательства при заключении и исполнении кредитного договора, обеспечить соразмерность мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредитным договорам», а также обеспечить снижение повышенных процентов.