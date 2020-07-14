«Они все знали давно»: как долго Китай скрывал правду о COVID-19 1 14.07.2020, 8:38

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Что рассказала сбежавшая в США китайская врач-вирусолог.

Китайская ученая, доктор-вирусолог, сбежавшая в США из Гонконга, обвинила власти КНР в сокрытии фактов о распространении нового коронавируса. Врач Янь Лимэн рассказала американским журналистам, что, по ее мнению, Пекин знал о COVID-19 задолго до того, как решил поведать о новой болезни остальному миру. Женщина утверждает, что ее руководители в Китае игнорировали исследования коронавируса, которые она проводила и которые, по ее мнению, могли бы спасти сотни тысяч жизней, сообщает svoboda.org.

История Янь Лимэн, сумевшей тайно покинуть Китай еще в конце апреля этого года, причем со многими драматическими и даже детективными приключениями, вновь привлекла к себе много внимания сейчас – после выхода в британской газете Sunday Mirror интервью с Стивеном Бэнноном, бывшим помощником президента США Дональда Трампа. Бэннон заявил, что из КНР в последнее время сбежало множество врачей-вирусологов, в том числе работавшие в знаменитой лаборатории в городе Ухань. По его словам, они начали сотрудничать со спецслужбами США и Великобритании – и рассказывают ужасающие вещи.

Стивен Бэннон подчеркнул, что в США с беглецами из КНР работают сотрудники ФБР, пытающиеся методом опросов и сопоставлений создать точную картину – как, когда и при каких обстоятельствах в Китае появился вирус SARS-CoV-2 и мог ли он действительно просочиться во внешний мир из вирусологической лаборатории в Ухане, а не прийти из природной среды, например, с одного из местных так называемых "мокрых рынков", где торгуют дикими животными на убой. По информации Бэннона, эти врачи, бежавшие на Запад в течение всех последних месяцев, начиная еще с февраля, рассказывают, в частности, что лаборатория находится в "очень плохом состоянии" и "меры безопасности соблюдаются там ужасно".

Стивен Бэннон

"Эти люди все еще не готовы общаться с журналистами. Но да, у нас есть врачи из разных китайских госпиталей и лабораторий, из Уханя и других городов, предоставившие доказательства виновности Коммунистической партии Китая (КПК) – сразу по нескольким пунктам, и в халатности, и, главное, в сокрытии опасности. Полагаю, что, когда эти факты обнародуют, многие из нас будут шокированы", – заявил Стивен Бэннон.

Одна из таких врачей – Янь Лимэн, специализировавшаяся в сфере вирусологии и иммунологии в Гонконгской школе общественного здравоохранения при местном университете. В отличие от подавляющего большинства своих бывших коллег, она уже решилась поговорить с журналистами. В интервью телеканалу Fox News и другим американским медиа она рассказывает, как за несколько часов до того, как она села 28 апреля на рейс гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, вылетавший в Лос-Анджелес, она экстренно готовила свой побег, упаковывала единственную сумку и пробиралась мимо датчиков движения и видеокамер в университетском кампусе. Она знала, что если бы ее поймали, то наверняка бросили бы в тюрьму или, что еще хуже, сделали одной из "без вести пропавших".

Янь Лимэн уверенно заявляет, что, по ее мнению, китайское правительство знало о новом коронавирусе задолго до того, как решилось поведать о появлении новой болезни остальным государствам. Она также добавляет, что ее научные руководители в КНР, многие из которых обладают большой известностью в научно-медицинском мире как ведущие эксперты в своей области, игнорировали исследования, которые она проводила на самом начальном этапе пандемии.

По мнению Янь Лимэн, они нарушили все профессиональные и этические кодексы, учитывая их статус специализирующейся на вирусах гриппа и пандемиях "справочной лаборатории" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но у ее коллег были на то причины, а именно страх за свою жизнь и жизнь членов их семей. Янь Лимэн говорит, что уверена в том, что и сама она находится в огромной опасности, даже на американской земле и под защитой ФБР. Она также боится, что никогда не сможет вернуться домой, и живет с горькой мыслью, что, скорее всего, больше никогда не увидит ни свою семью, ни друзей.

Янь Лимэн, по ее словам, была одной из первых в мире ученых, изучивших новый коронавирус. В конце декабря 2019 года ее научный руководитель, начальник патронируемой ВОЗ лаборатории Гонконгского университета доктор Лео Пун попросил ее, как она говорит, изучить подозрительные и все более частые случаи заболеваний, напоминавшие по симптоматике действие вирусов группы SARS, в материковом Китае: "Но правительство КНР и КПК отказалось разрешить зарубежным экспертам, в том числе в Гонконге, проводить исследования в самом Китае. Поэтому я обратилась к своим друзьям, чтобы получить больше информации".

У женщины была обширная сеть профессиональных контактов в различных медицинских учреждениях материкового Китая, где она выросла и училась в разных вузах. Янь Лимэн говорит, что именно по этой причине ее попросили провести такого рода исследования, особенно с учетом того, что ее команда знала, что они не получат правдивой информации от властей. Один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о случаях этих заболеваний из первых рук, и, по ее словам, 31 декабря рассказал Янь о передаче новой болезни от человека человеку, то есть задолго до того, как Китай и ВОЗ признали, что такое возможно.

Тем временем жизнь в городе Ухань вернулась в привычное русло. Один из местных ресторанов вечером. Май 2020 года

По словам Янь Лимэн, она сообщила об этих сведениях своему начальнику: "Он только кивнул в ответ и велел мне продолжать работать", – вспоминает она. Несколько дней спустя, 9 января 2020 года, ВОЗ выпустила следующее заявление: "По мнению китайских властей, данный вирус может вызывать тяжелые заболевания у некоторых пациентов, но не может легко передаваться от человека к человеку".

Многие врачи и ученые по всему Китаю, как говорит Янь Лимэн, вовсю обсуждали новый вирус – до той поры, как заметили резкое изменение общего тона начальства и чиновников КПК: "Как будто выключили звук. Наши коллеги из города Ухань, который впоследствии стал эпицентром вспышки COVID-19, перестали с нами общаться, а всех остальных, и нас, строго предупредили, чтобы мы не спрашивали их ни о каких подробностях. Некоторые врачи зловеще перешептывались: "Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски".

Затем, согласно ее источникам, количество случаев передачи вируса от человека к человеку во всей КНР стало расти в геометрической прогрессии, и Янь решилась самостоятельно тайком искать ответы: "Было много, очень много пациентов, которые не получали вовремя ни лечения, ни даже диагноза. Врачи в больницах были подавлены и напуганы".

Она рассказывает, что вновь сообщила о сделанных ею выводах своему руководителю 16 января – и именно тогда он якобы велел ей молчать и быть очень осторожной. "Он предупреждал меня несколько раз: "Не переступайте запретной черты. У нас будут проблемы, мы можем просто исчезнуть". Янь Лимэн также утверждает, что содиректор ее лаборатории, связанной с ВОЗ, профессор Малик Пейрис также все знал и понимал, но ничего не делал. Интересно, что сейчас представители ВОЗ говорят, что ничего не скрывали – напротив, они обвиняют Янь Лимэн во лжи и говорят, что она и ее коллеги никогда не работали на Всемирную организацию здравоохранения.

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Сегодня Янь Лимэн в интервью Fox News говорит, что, несмотря на все препятствия, ее поддерживало чувство, что она должна выбрать сторону между добром и злом. Она подчеркивает, что чувствовала себя обязанной рассказать правду миру, несмотря на все возможные личные и профессиональные последствия: "Я с юности знаю, как власти в Китае относятся к "стукачам". И, как и многие до нее, когда Янь все-таки решилась бросить вызов самой Компартии Китая, она быстро поняла, что ее жизнь, по-видимому, находится в опасности, как и жизнь ее близких. По ее словам, она испытала настоящий неприкрытый страх.

Янь Лимэн сумела связаться с живущим в США известным гонконгским блогером Лю Дэ. После того, как она поделилась с ним некоторыми своими теориями и подозрениями, он заявил Янь, что ей нужно срочно уезжать, возможно, в Соединенные Штаты, где ей не придется постоянно оглядываться через плечо. Только тогда она будет в безопасности и сможет говорить обо всем открыто, добавил он.

Янь приняла решение бежать из КНР, но все усложнилось, когда ее муж, который также работал в ее лаборатории, обнаружил, что она разговаривала с Лю Дэ по телефону. Она говорит, что умоляла мужа ехать с ней, но ее супруг, также авторитетный ученый, который изначально поддерживал ее исследования, внезапно изменил мнение: "Он был страшно разозлен. Обвинял меня, пытался поколебать мою уверенность. Он кричал, что они убьют всех нас". Потрясенная и обиженная, Янь приняла решение уезжать без него. Билет на рейс в США она сумела купить 27 апреля. Уже на следующий день Янь Лимэн сидела в самолете.

В то время как Янь, пройдя через многочисленные допросы в ФБР, пыталась как-то устроиться в США, ее друзья и семья в КНР, по ее словам, столкнулись с настоящим адом. В частности, агенты китайских спецслужб в ее родном городе разгромили ее маленькую квартиру и грубо допрашивали ее родителей. Когда она связалась с матерью и отцом, они начали умолять ее вернуться домой, говоря, что она не ведает, что творит, и попросили ее сдаться и отказаться от всякого противостояния с властями. А Университет Гонконга удалил ее страницу со своего сайта и закрыл ей доступ к рабочей почте, несмотря на то что, по ее словам, она была в одобренном ежегодном отпуске.

Представитель университета заявил, что Янь Лимэн больше не является их сотрудником, отказавшись отвечать на все другие вопросы – лишь добавив, что не раскрывает личную информацию о ней "из уважения к нашим нынешним и бывшим сотрудникам". "Доктор Янь Лимэн никогда не занималась никакими исследованиями относительно передачи COVID-19 от человека к человеку в декабре 2019 – январе 2020 года", – также говорится на сайте Университета Гонконга.