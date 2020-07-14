Российский регион сопротивляется Кремлю 14.07.2020, 9:05

ФОТО: ТАСС

Речь идет о большем, чем судьба губернатора.

"На выходных Хабаровск на Дальнем Востоке России пережил крупнейшую демонстрацию в истории города. Для граждан речь идет о большем, чем о судьбе их арестованного губернатора", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет (перевод - inopressa.ru).

"Гнев хабаровчан направлен против считающегося высокомерным центрального правительства в Москве, даже против президента Путина лично. Они вышли на улицы и за самих себя: то, каким образом был арестован по подозрению в убийстве губернатор Фургал, выбранный ими осенью 2018 года против воли Кремля, они воспринимают как оскорбление своей избирательской воли", - отмечает издание.

"К протесту были готовы даже доброжелательно настроенные к президенту граждане. Считать, что протест исходит лишь от беспокоящейся за свое теплое местечко местной элиты, было бы поверхностным. (...) В сопротивлении хабаровчан отстранению их губернатора от должности серьезные обвинения в его адрес второстепенны. То, что бывший врач Фургал, занимаясь на российско-китайской границе бизнесом, связанным с лесом и металлолом, мог испачкать себе руки, многие считают вполне возможным. В то же время они указывают, что на протяжении 15 лет он смог заниматься политической деятельностью на высшем уровне, в том числе будучи депутатом от своей родины в Госдуме в Москве".

"Большие вопросы относительно честности политики возникают как в случае, если все эти годы органы безопасности знали о мнимой причастности Фургала к убийствам, так и на фоне того, что это было выявлено так поздно. Будучи председателем одного из комитетов Госдумы, он общался с Кремлем и никогда не был оппозиционным политиком в западном понимании, даже если он и является членом официально лояльной оппозиционной партии ЛДПР Владимира Жириновского. Будучи губернатором, он не вел себя как противник Кремля. На выборах он не проявлял особенно больших амбиций и его считали одобренным Кремлем "техническим кандидатом", - говорится в статье.

"Протест населения сегодня - это логическое продолжение избрания Фургала. Тогда о нем как о личности речь тоже шла лишь во вторую очередь. С одной стороны, люди пресытились бесцеремонно выступавшим бюрократом Вячеславом Шпортом, и, с другой стороны, увидели возможность проучить Кремль после непопулярной пенсионной реформы и в целом из-за ощущения, что он пренебрегает Дальним Востоком. Фургалу повезло, и он завоевал популярность благодаря редкой для российских функционеров близости к народу и собственным решениям - порой его рейтинг в регионе был выше рейтинга Владимира Путина".

"Но, с точки зрения Москвы, он не придерживался уговора и так пользовался слабостью центрального правительства. То, насколько Москва считает граждан на выборах и голосовании лишь инструментом для продвижения своих распоряжений, ничто не демонстрирует ярче, чем обращение с этим губернатором".

"Порядок проведения открытого к разного рода манипуляциям голосования по Конституции в начале июля показывает, что в будущем на "выборах" речь будет идти лишь о подтверждении народом того, что уже решено; отклонений, как в случае с Фургалом в Хабаровске, больше терпеть не будут. В то же время политический комментатор Александр Баунов отмечает, что тем, кто устал от Путина, хабаровский протест едва ли дает надежду. Сопротивление центру на периферийном Дальнем Востоке, вероятно, докажет Кремлю, что лишь Путин - а не преемник - может сплотить страну и для этого хороши все средства", - пишет Neue Zürcher Zeitung.