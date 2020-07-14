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Для белорусов изменились правила въезда в РФ

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  • 14.07.2020, 9:22
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Для белорусов изменились правила въезда в РФ
Фото: transler.ru

Новые распоряжения вступают в силу 15 июля.

Россия отменит обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, сообщается в новом приложении к постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Новые правила вступят в силу 15 июля.

С этого дня иностранцы должны будут иметь на руках справку об отрицательном тесте на коронавирус, который сделали не ранее чем за три дня до приезда в страну. Если справки нет, нужно в течение трех дней сделать тест на COVID-19 в России.


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