Для белорусов изменились правила въезда в РФ 8 14.07.2020, 9:22

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Фото: transler.ru

Новые распоряжения вступают в силу 15 июля.

Россия отменит обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, сообщается в новом приложении к постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Новые правила вступят в силу 15 июля.

С этого дня иностранцы должны будут иметь на руках справку об отрицательном тесте на коронавирус, который сделали не ранее чем за три дня до приезда в страну. Если справки нет, нужно в течение трех дней сделать тест на COVID-19 в России.