СМИ: Лукашенко находится в подвешенном состоянии и «мандраже» 19 14.07.2020, 9:43

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Интересный момент.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина» называет судьбоносным день регистрации кандидатов в президенты в Беларуси:

— 14 июля если и не определяющий день для ближайшего будущего всей Беларуси, то по крайней мере предопределяющий политические последствия 9 августа — дня выборов президента страны.

По убеждению автора канала, Лукашенко не уверен в ситуации и «находиться в полном политическом вакууме» и «мандраже».

— Лукашенко находится в подвешенном политическом состоянии. Вакуум продлится до того самого момента, пока члены ЦИК поименно не проголосуют по вопросу регистрации каждого из претендентов.

Это время вся политическая «верхушка» будет в «мандраже». Интересный момент, не правда ли?

Независимые эксперты считают, что в случае нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико в Беларуси начнутся массовые акции протеста.