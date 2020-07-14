Минчанин: У нас будет нормальная страна с нормальным грамотным управленцем 2 14.07.2020, 9:55

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Фото: «Наша Ніва»

Уберем «таракана» - и тогда будем наслаждаться тишиной.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо отца двоих детей из Минска.

«Я вообще очень люблю тишину, мне кажется, что в мои 38 лет, когда у меня уже два пацана-подростка есть, тишина - это особый дар, - говорит он. - Но я вынужден проявлять свое недовольство властями именно из-за своих детей. Пока – через ежедневный «концерт» на балконе, позже – на Площади.

Скоро моим детям идти в армию, здоровье у них отменное, мозги тоже на месте, но если таракан останется у власти, то не видать им нормального образования, как своих ушей. В такой армии, как у нас, я не хочу, чтобы они служили. Я не хочу. чтобы их там искалечили физически или психически, не хочу, чтобы их жизни были поломаны на корню.

Будет нормальная страна с нормальным грамотным управленцем, а не колхозный хоздвор с безмозглым председателем - будет и нормальная армия, тогда я и против не буду. А сейчас я буду стучать по кастрюлям, это мой протест луке и его колхозной банде. Терпеть и ждать его адекватности я больше не намерен. Уберем его - буду наслаждаться тишиной».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!