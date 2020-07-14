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Видеофакт: Велопробег солидарности в Витебске под новую песню TOR BAND

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  • 14.07.2020, 10:11
  • 1,759
Видеофакт: Велопробег солидарности в Витебске под новую песню TOR BAND
Архивное фото tut.by

Белорусы каждый день показывают свою поддержку политзаключенным.

В Витебске прошел новый Велопробег солидарности под новую песню TOR BAND, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Кто же еще, если не ты? - пишут участники. - А ведь правда. Кто же еще поддержит нас и поучаствует в нашем велопробеге? У нас уже есть небольшая, но дружная команда, которая катается чуть ли ни каждый день!"

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