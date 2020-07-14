Евросоюз предупреждает 2 14.07.2020, 10:56

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Брюссель послал режиму Лукашенко четкий сигнал.

Наблюдая за ходом белорусских «выборов», западные политики все резче высказываются в их адрес. В Европарламенте состоялись дебаты по международной проблематике и соблюдению прав человека, где обсуждалась и ситуация в Беларуси, пишет «БелГазета».

Перед евродепутатами выступил Жозеп Боррель - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии. Он выразил озабоченность преследованиями и арестами участников предвыборной кампании в нашей стране.

Андрюс Кубилюс заявил, что за 26 лет авторитарного правления Лукашенко люди в Беларуси заслуживают перемен и более половины населения страны желает изменений. Он отметил, что культурная элита страны выступает с критикой действий властей, а блогеры создали настоящую «сеть сопротивления». Кубилюс призвал обозначить позицию ЕС тремя посланиями: первое - белорусам о солидарности с ними в их стремлении к изменениям; второе - белорусской номенклатуре о том, что если преследования продолжатся, а политзаключенные не будут освобождены, то за этим последуют санкции; третье - послание самим себе о том, что необходимо продолжать отстаивать права и свободы соседей.

По мнению Роберта Бедроня, политика ЕС в отношении Беларуси должна иметь четкие «красные линии». Пятрас Ауштрявичус отметил, что общественное недовольство политикой властей вылилось в акции протеста, а режим с его репрессиями, запугиваниями и массовыми арестами застрял в прошлом, поэтому санкции в отношении страны ослабили слишком рано. Свое выступление Ауштрявичус закончил словами «Жыве Беларусь!»

В конце дебатов Боррель сообщил, что руководство Евросоюза уже направило по официальным каналам предупреждение белорусским властям.