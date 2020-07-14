Какие возможности упустила белорусская экономика 2 Татьяна Калиновская

14.07.2020, 10:31

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Три примера бездарных решений.

Даже без слома социальноэкономической модели, которая столь дорога Лукашенко, в Беларуси можно было реализовать изменения, которые значительно улучшили положение в промышленном и аграрном секторах, укрепили их ресурсно, подняли доходы людей, диверсифицировали их источники.

И первые шаги в этих направлениях были сделаны, но затем государство свернуло перспективные проекты, сознательно задавив ростки нового в старой административной системе. Вот три примера бездарных решений, вернее бездеятельности, высшего чиновничества, которое с каждым месяцем все дороже обходится экономике и людям.

Отсутствие прямых иностранных инвестиций и сокращение возможностей бюджета по инвестированию побудило белорусские власти еще в 2014 году предпринять шаги для поиска новых форм инвестирования, приемлемых для частного бизнеса и необременительных для бюджета. Большие надежды возлагались на институт государственно-частного партнерства, правовая база для функционирования которого была создана с учетом международного опыта и с привлечением технической помощи международных структур.

Был принят закон «О государственно-частном партнерстве», в котором определены правовые условия функционирования ГЧП, возникающие правовые отношения, условия заключения и расторжения ГЧП. Закон разработан с учетом лучших мировых практик с привлечением консультантов из ЕЭК ООН, ЕБРР, МФК. Согласно закону ГЧП может осуществляться практически во всех сферах: дорожной и транспортной, коммунального хозяйства и коммунальных услуг, здравоохранении, социальном обслуживании, национальной культуре, обороне, правоохранительной сфере, спорте и туризме, физической культуре, электросвязи, энергетике, переработке, транспортировке, хранении, поставках нефти и газа, АПК, научной сфере.

«Мы приняли закон о ГЧП и определили пилотные проекты, к реализации которых приступим в 2016 году. Ближе всех к реализации находится проект реконструкции автомобильной дороги М10 «Граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин. 109,9 — км. 195,15». Он является и наиболее подходящим для отработки в качестве пилотного», — рассказал журналистам перед началом заседания Межведомственного инфраструктурного координационного совета по рассмотрению новых проектных предложений для реализации на принципах ГЧП председатель постоянной комиссии собрания по экономической политике Виктор Валюшицкий в январе 2016 года.

На заседании совета было представлено несколько проектов, в частности в области здравоохранения и образования, но даже «пилотный» пока не сдвинулся с места. В начале этого года заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов сообщил, что реализация проекта реконструкции автодороги М10 запланирована на 2021 год, а во II квартале 2020 года «начнутся консультации с претендентами на участие в проекте».

После принятия закона нашлось несколько частных инвесторов, которые предложили довольно интересные варианты инвестиций, но их предложения были отвергнуты властями. В результате практики применения закона нет, а учитывая последние события, вряд ли найдутся инвесторы, которые захотят рисковать в нашей стране. Так что этот путь модернизации и создания новых рабочих мест использован не был.

Кооперация с немецкими партнерами так и не началась

С 2016 года немецкие предприятия через свои каналы в Беларуси подавали сигналы о желании наладить кооперационные связи с белорусскими промышленными предприятиями. Многочисленные делегации высокопоставленных немецких инженеров и менеджеров посещали белорусские предприятия. Причина проста: рост экономики Германии не позволял немецким промышленникам быстро разворачивать новые промышленные мощности, не хватало и квалифицированных трудовых ресурсов. В Беларуси же в наличии все, что нужно — недогруженные промышленные мощности и квалифицированная рабочая сила. Выгоды для белорусской стороны очевидны: загрузить простаивающие мощности и, закрепив партнерство с немецкими концернами, привлечь инвесторов и технологии. Идеологом такого продвижения немецких промышленников в Беларусь был ученый и экс-чиновник Георгий Гриц. В свое время он рассказывал газете «Белорусы и рынок», что этот путь — самый простой для белорусских предприятий, чтобы войти в новый промышленный уклад, лидером которого в Европе стала Германия, приняв у себя программу Индустрия 4.0. У белорусских предприятий, несмотря на достижения белорусского IТ-сектора, нет никаких шансов самостоятельно перейти к новому промышленному укладу: нет инвестиций и компетенций.

«Минпром планирует взвешенный подход к развитию промышленности. Акцент будет делаться на сотрудничестве с высокоразвитыми странами, в первую очередь с Германией. В прошлом году на нескольких встречах и семинарах речь шла сначала о кооперации, а потом о возможном переходе с каких-то стандартных технологий на новые технологические уклады, мировые тренды. В этом году будет подписано соглашение о переносе некоторых производств из Германии в Беларусь. Какие-то

производства там планируют перенести на другие рынки, где есть такие компетенции, а у Беларуси они есть. И потом, проверив партнеров, убедившись в качестве, немцы намерены создавать кооперативные связи с учетом новых технологических цепочек», — говорил Георгий Гриц более двух лет назад на одной из конференций. Главным партнером по кооперации для белорусских предприятий он назвал концерн Siemens. Именно в этой компании проходили стажировку специалисты, которые, как планировалось, в будущем будут реализовывать совместные программы.

Тогда Георгий Гриц высказал мнение, что начинать нужно с производства простых изделий, двигаясь к более сложным. Но и эти намерения не были реализованы, а теперь, с началом мирового экономического кризиса и падением производства в немецком автопроме, предложения немецких промышленников наверняка потеряли актуальность.

Фермерство задушили в зародыше

В 1991 году в Беларуси был принят закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Люди в деревнях пошли в исполкомы за землей, организовалась даже Крестьянская партия, которая, как считалось, будет отражать интересы зарождающегося класса сельских предпринимателей. Но не тут-то было. Землю фермеры добывали с боем, не говоря уже о государственной поддержке сельских хозяев.

По данным Белстата, за годы существования фермерства количество фермерских хозяйств в стране практически не выросло, а земельные площади, которые были отведены им в аренду, в 2005—2018 годах составляли от 0,5 до 2,3 % от всех сельскохозяйственных угодий. В 2005 году в стране было 2270 фермерских хозяйств, а в 2018-м — 3196. В фермерском хозяйстве работало в среднем от 3,1 человека в 2010 году до 3,8 человека в 2018-м, то есть по сути оно было и осталось малым семейным предприятием. Удельный вес производства скота, птицы, молока, зерна в фермерских хозяйствах минимален и практически не растет многие годы. Именно из-за малой площади фермерских хозяйств, низкого плодородия земли, отсутствия финансовой поддержки закрылись две трети фермерских хозяйств, пишет в своей работе «Состояние фермерства в Беларуси и его развитие» доцент Полесского государственного университета Тамара Рошка, ведь всего за всю историю фермерского движения было создано более 7 тыс. хозяйств.

В итоге белорусские фермеры сосредоточились на производстве овощей как наиболее рентабельной деятельности в условиях ограниченных земельных площадей. По данным Белстата, в фермерских хозяйствах производится 18 % овощей, а рентабельность производства в разные годы составляла 17—20 %, что значительно выше, чем в общественном секторе.

«Для Беларуси наиболее приемлем опыт создания крестьянских (фермерских) хозяйств на базе трансформируемых убыточных колхозов и госхозов… При таком обустройстве фермерское хозяйство сможет воспользоваться уже наработанными хозяйственными связями трансформируемой сельскохозяйственной организации, а также услугами действующих агросервисных служб», — пишет в своей работе Тамара Рошка.

Но убыточные хозяйства у нас принято объединять с несколько менее убыточными, в результате чего ненадолго улучшается статистика, а не эффективность сельского хозяйства в долгосрочном периоде. Председатель Минской областной Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Николай Силин на встрече с журналистами поделился с нашей газетой: «Фермерам совсем не выделяют землю, могут предложить только зараженные радиацией участки. А ведь сегодня фермерские хозяйства оснащены не хуже колхозов, они могут и хотят обработать больше земли, причем эффективно. Фермер помучается-помучается — ничего не получается, и оставляет эту землю».

Татьяна Калиновская, «Белорусы и рынок»