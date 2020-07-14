Виталий Коваль заразился COVID-19 14.07.2020, 11:15

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Виталий Коваль

Фото: belarushockey.com

Бывший вратарь сборной Беларуси по хоккею не смог прийти в суд из-за болезни.

Бывший вратарь сборной Беларуси по хоккею Виталий Коваль заразился COVID-19. Об этом было объявлено 14 июля во время судебного заседания по делу о договорном матче Экстралиги, пишет tut.by.

14 июля Виталий Коваль должен был давать показания в суде Московского района, так как является свидетелем по делу матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Тогда команда из Молодечно, в которой Коваль отвечал за подготовку вратарей, вела 5:1, но проиграла 5:6.

Во время следствия несколько игроков клуба признались, что матч был договорным.

Виталий Коваль не смог явиться сегодня на дачу свидетельских показаний. Судья объявил, что «у Коваля COVID-19».

Во время игровой карьеры он был голкипером сборной Беларуси, признавался лучшим хоккеистом страны. В КХЛ выступал за минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», мытищинский «Атлант» и уфимский «Салават Юлаев».