«Ты не один!»: протестный хит звучит напротив древней Софии 14.07.2020, 11:31

Как проходил Флешмоб солидарности в Полоцке.

Вчера в Беларуси прошел 21-й Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

В первой исторической столице Беларуси хит от Litesound прозвучал напротив полоцкой Софии.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!